Ipojuca enfrenta Guarani de Paripueira-AL buscando vaga na próxima fase do Brasileirão Feminino A3

O Ipojuca entra em campo neste sábado (10), às 15h, para enfrentar o Guarani de Paripueira-AL no estádio Antônio Dourado, pela terceira e última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3.

Com uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas, a equipe pernambucana ocupa a terceira colocação no grupo e ainda tem chances de avançar para a próxima fase da competição.

No entanto, por estar atrás do Mixto-PB no saldo de gols, o Ipojuca não depende apenas de si para garantir a vaga.

O cenário mais favorável para a equipe é vencer o Guarani em casa e torcer por um tropeço do Mixto-PB, que pode ser um empate ou derrota.

Caso empate, o Ipojuca precisará que o time paraibano seja derrotado. Em situações em que ambos vençam ou percam, a classificação será decidida pelo saldo de gols.

