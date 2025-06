A- A+

Futebol feminino Ipojuca enfrenta o Manaus fora de casa pela segunda fase da Copa do Brasil Feminina Após classificação nos pênaltis, Lobo Guará encara equipe amazonense em duelo único; local e data ainda serão definidos pela CBF

O Ipojuca já conheceu seu próximo desafio na Copa do Brasil Feminina. O Lobo Guará enfrentará o Manaus-AM em partida única, fora de casa, válida pela segunda fase da competição.

O confronto foi definido por meio de sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Embora a data e o horário do jogo ainda não tenham sido oficialmente divulgados, a tendência é que a partida aconteça no estádio Carlos Zamith, em Manaus, onde a equipe amazonense mandou seus jogos no Campeonato Brasileiro Feminino A3.

Na fase anterior, o Ipojuca garantiu a classificação ao vencer o Atlético de Alagoinhas-BA por 5x4 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar.

Com a vitória, o clube pernambucano assegurou mais R$ 35 mil em premiação, que, somados à cota da primeira fase, totalizam R$ 60 mil em receitas na competição.

O Manaus, por sua vez, avançou ao superar o Guarani de Pirapueira-AL por 4x3.

Confira os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil Feminina:



Itabirito-MG x Vitória

Atlético-MG x Paysandu

São José-SP x Ypiranga-AP

Doce Mel-BA x Pinda-SP

Coritiba x Rolim de Moura-RO

Vasco x Minas Brasília-DF

Atlético-PI x Ação-MT

Botafogo x Tuna Luso

Taubaté x Avaí/Kindermann

Realidade Jovem-SP x Rio Negro-RR

Prosperidade-ES x Mixto-MT

Manaus-AM x Ipojuca

Santos x Pérolas Negras-RJ

Remo x Operário-MS

Brasil de Farroupilha-RS x Itacoatiara-AM

Juventude-SE x Fortaleza

