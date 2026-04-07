Ipojuca reúne esporte e sustentabilidade em evento comunitário

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Na última semana, a cidade de Ipojuca recebeu com boa presença de público local, o Festival de Futsal e a Gincana de Sustentabilidade, ações que integram o Projeto Esporte na Cidade Ano XIV. A iniciativa teve por objetivo unir a prática esportiva e ações educativas, incentivando crianças e adolescentes a adotarem hábitos saudáveis e atitudes responsáveis em relação ao meio ambiente.

Ao longo do evento, além das práticas esportivas, como os jogos de futsal, a gincana da sustentabilidade promoveu a coleta de milhares de garrafas PET nas ruas da comunidade, reforçando a educação ambiental e o compromisso com práticas sustentáveis.

A cerimônia de abertura reuniu autoridades locais, como o prefeito de Ipojuca, Carlos Santana, a vice-prefeita Irmã Marinalva e o secretário municipal de Educação, Deoclécio Lira. Também esteve presente o gerente de projetos da pasta, Ronaldo Ferraz. Eles acompanharam as atividades de perto e destacaram a importância da iniciativa para a comunidade.

Para o diretor-presidente da organização De Peito Aberto, Fábio Araújo, o projeto reforça o papel do esporte na vida dos jovens. Segundo ele, a proposta vai além das atividades físicas. “O Esporte na Cidade abre portas, fortalece valores e incentiva a cidadania entre crianças e adolescentes. Ver a comunidade envolvida, unindo esporte e sustentabilidade, mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.

Em Pernambuco, o projeto é desenvolvido pela De Peito Aberto, com patrocínio da Ultragaz, Ipiranga e Ultracargo, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, além do apoio da Prefeitura de Ipojuca. A programação busca estimular cooperação, consciência ambiental e transformação social por meio do esporte.

Durante a Gincana Sustentável, os participantes arrecadaram mais de 4 mil garrafas PET. Os alunos que mais contribuíram foram premiados com bolas de futebol ao final da atividade. Todo o material recolhido foi encaminhado pela Prefeitura para o descarte correto.

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