Futebol feminino Ipojuca enfrenta Doce Mel-BA pelas oitavas de final do Brasileirão Feminino A3 Partida acontece neste domingo (18), às 15h, no estádio Antônio Dourado

O Ipojuca entra em campo neste domingo (18) para dar mais um passo histórico. O clube pernambucano enfrenta a equipe do Doce Mel, da Bahia, às 15h, no estádio Antônio Dourado, pelas oitavas de final do Brasileirão Feminino A3.

Trajetória

Disputando uma competição nacional pela primeira vez em sua história, a equipe ipojucana iniciou o Brasileirão Feminino no Grupo 7, onde somou seis pontos em três jogos - com uma derrota para o UDA-AL, fora de casa, e vitórias sobre o Mixto-PB e o Guarani-AL por 2x1, atuando como mandante.

No próximo confronto, o time pernambucano terá uma missão desafiadora pela frente. Isso porque o Doce Mel chega invicto ao mata-mata. A equipe baiana terminou na liderança do Grupo 8, com duas vitórias e um empate.

Formato

Nesta fase, os duelos são disputados em jogos de ida e volta. A partida de volta está marcada para o dia 23 de maio, às 15h, no estádio Waldomirão.

