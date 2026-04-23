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Futebol Internacional

Irã afirma que seleção busca realizar participação "orgulhosa e bem-sucedida" na Copa do Mundo

Ministério da Juventude e dos Esportes do país anunciou que os jogadores estão se preparando para participar do torneio

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Seleção do Irã ainda vive incerteza de participação na Copa de 2026Seleção do Irã ainda vive incerteza de participação na Copa de 2026 - Foto: Divulgação/teammellifootball

Alvo de polêmica por causa da instabilidade política em função do conflito no Oriente Médio, o Irã já está "inserido" no clima que envolve o maior torneio de seleções do planeta.

 Um porta-voz do governo iraniano afirmou que a seleção masculina de futebol está se preparando para uma "participação orgulhosa e bem-sucedida" em seus jogos da Copa do Mundo.

"O Ministério da Juventude e dos Esportes anunciou a preparação completa da nossa seleção nacional de futebol para participar da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, por ordem do ministro", declarou Fatemeh Mohejerani, à televisão estatal iraniana na quarta-feira.

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A participação do país na competição era vista com certa apreensão desde os primeiros ataques militares lançados pelos Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro.

A Fifa tem afirmado consistentemente que o Irã permanecerá na programação de jogos da Copa do Mundo definida em dezembro passado e se recusa a discutir qualquer sugestão de mudança das suas partidas para o México.

Houve avanços em 31 de março, quando o presidente da entidade, Gianni Infantino, se reuniu com dirigentes e jogadores iranianos na Turquia, onde a equipe disputou dois amistosos preparatórios

Embora o campeonato iraniano esteja suspenso devido à guerra, a conta da seleção no Instagram publicou fotos de um treino em Teerã nesta semana.

Mohejerani acrescentou na quarta-feira que "as providências necessárias foram tomadas para que esses queridos jogadores participem com orgulho e sucesso da Copa do Mundo".

Infantino prometeu à seleção iraniana, há três semanas, que ajudaria a encontrar um local para a equipe se preparar para a Copa do Mundo fora do país. Esse local poderia ser na Turquia, onde o Irã disputou amistosos no mês passado em Antalya contra Nigéria e Costa Rica.

O Irã tem dois jogos da fase de grupos agendados no estádio do Los Angeles Rams em Inglewood - contra Nova Zelândia e Bélgica - e depois enfrentará o Egito em Seattle.

Pela programação, a equipe deve se apresentar em sua base de treinamento em Tucson, Arizona, até o dia 10 de junho, ou seja, pelo menos cinco dias antes de sua primeira partida, conforme exigido pelas regras da Copa do Mundo da Fifa.

Uma questão crucial a ser resolvida é se o governo americano concederá vistos de entrada à delegação iraniana, incluindo o presidente da federação de futebol, Mehdi Taj. Ele é vice-presidente da confederação asiática de futebol e foi impedido de comparecer ao sorteio da Copa do Mundo em dezembro, em Washington.

No evento, Infantino entregou ao presidente Donald Trump, o Prêmio da Paz da Fifa, criado especialmente para a ocasião.

México e Canadá são os países que também vão receber jogos do torneio com 48 seleções. O Irã integra o Grupo G na fase de classificação da Copa do Mundo.

 

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