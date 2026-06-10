Guerra
Irã anuncia ataque contra quartel-geral da 5ª Frota dos EUA no Bahrein
Drones lançados tiveram como alvo antenas de comunicação, bem como radares do sistema antimísseis Patriot, informaram as agências Fars e Mehr.
A mídia oficial iraniana afirmou nesta quinta-feira (11) que o Irã bombardeou o quartel-general da 5ª Frota dos Estados Unidos no Bahrein, em resposta aos novos ataques de Washington contra seu território.
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Os drones lançados tiveram como alvo antenas de comunicação, bem como radares do sistema antimísseis Patriot, informaram as agências Fars e Mehr. Enquanto isso, sirenes “soaram” no Bahrein, informou o Ministério do Interior desse país na rede social X.