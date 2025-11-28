A- A+

Copa do Mundo Irã anuncia que não estará presente no evento do sorteio dos grupos da Copa de 2026 nos EUA Apenas quatro membros da Federação Iraniana de Futebol teriam conseguido vistos de entrada nos Estados Unidos

O Irã não terá representantes no sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento será realizado no dia 5 de dezembro, em Washington.

Apenas quatro membros da Federação Iraniana de Futebol teriam conseguido vistos de entrada nos Estados Unidos. Outros representantes da delegação do país não conseguiram a autorização. Por essa razão, o Irã decidiu boicotar o evento.



"Informamos à Fifa de que as decisões tomadas não estão relacionadas com o esporte e que os membros da delegação iraniana não participarão do sorteio do Mundial", disse o porta-voz da Federação do Irã, Amir Mehdi Alavi, à televisão local.



Segundo o jornal iraniano Varzesh 3, os vistos foram concedidos pelos Estados Unidos apenas para: Amir Ghalenoei (técnico do Irã), Mehdi Kharati (diretor executivo), Omid Jamali (diretor de relações internacionais) e o próprio Amir Mehdi Alavi (porta-voz).

O presidente da Federação Iraniana, Mehdi Taj, teria sido barrado de entrar no país norte-americano. O governo do Irã mostra preocupação com a tensa relação com os Estados Unidos e a recusa de vistos para a população do país do Oriente Médio.



A relação entre as nações se agravou em junho desse ano. Na ocasião, norte-americanos fizeram ataques contra instalações nucleares do Irã. Até mesmo diplomatas iranianos foram impedidos de viajarem para os Estados Unidos recentemente.



O Irã está no pote 2 do sorteio dos grupos do Mundial. Já os Estados Unidos são cabeças de chave. O país norte-americano é uma das sedes da Copa, juntamente com México e Canadá.

