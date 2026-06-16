Irã confirma problema com visto de Torabi e corre para manter atacante na Copa
O caso se soma às dificuldades logísticas enfrentadas pelo Irã nesta Copa do Mundo. A seleção está concentrada no México e realiza deslocamentos pontuais aos Estados Unidos apenas para os jogos
A Federação Iraniana de Futebol se pronunciou oficialmente nesta terça-feira sobre a situação do atacante Mehdi Torabi, que enfrenta um impasse envolvendo seu visto de entrada nos Estados Unidos durante a disputa da Copa do Mundo.
Em comunicado, a entidade informou que o jogador recebeu uma autorização válida para apenas uma entrada no país, diferentemente dos demais integrantes da delegação, que tiveram vistos de múltiplas entradas emitidos pelas autoridades americanas.
Com a viagem a Los Angeles para a partida contra a Nova Zelândia já realizada, o documento de Torabi perdeu a validade, impedindo, por ora, que o atacante acompanhe normalmente a seleção iraniana nos próximos compromissos em solo americano.
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Diante do problema, a Federação afirmou que já iniciou os procedimentos para solicitar uma nova autorização de entrada e garantir a permanência do atleta à disposição da equipe no restante do torneio.
O caso se soma às dificuldades logísticas enfrentadas pelo Irã nesta Copa do Mundo. A seleção está concentrada no México e realiza deslocamentos pontuais aos Estados Unidos apenas para os jogos, em meio a restrições impostas pelas autoridades americanas.
A expectativa da federação é solucionar a questão nos próximos dias para que Torabi esteja apto para atuar diante da Bélgica, marcada para este domingo, às 16h, em Los Angeles.