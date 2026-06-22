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Copa do Mundo

Irã deixa bilhete no vestiário da Copa após empate com a Bélgica: "Competimos com honra"

Seleção iraniana deixou um bilhete no vestiário do SoFi Stadium para agradecer à hospitalidade recebida em Los Angeles

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Seleção do Irã agradeceu a Los Angeles, na Califórnia, pela hospitalidade recebida na Copa do MundoSeleção do Irã agradeceu a Los Angeles, na Califórnia, pela hospitalidade recebida na Copa do Mundo - Foto: Frederic J. Brown/AFP

A seleção iraniana deixou um bilhete de agradecimento no vestiário do SoFi Stadium, neste domingo, direcionando o seu discurso à hospitalidade recebida em Los Angeles.

A cidade americana, localizada no estado da Califórnia, foi palco dos dois encontros do Irã até aqui na Copa do Mundo.


"Viemos a Los Angeles com orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade. Obrigado Los Angeles pela sua hospitalidade", diz parte do texto dos iranianos divulgada pela federação do futebol do país do Oriente Médio.

 

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A nota exaltou ainda o patriotismo, o espírito esportivo e o apoio dos torcedores nesses dois primeiros compromissos, válidos pela fase de classificação do Mundial que vem sendo disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.
 

Bilhete pede que paz, respeito e amizade "prevaleçam entre todas as nações" | Reprodução


"Da antiga Pérsia de milhares de anos atrás à civilizada Irã de hoje, o espírito do Irã permanece vivo e inabalável. Viemos a Los Angeles com orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade. E obrigado a cada iraniano que deu seu coração, sua voz e sua alma durante esses 180 minutos".

O texto também teve uma conotação política em meio aos conflitos com os Estados Unidos e Israel, iniciados no fim de fevereiro. Neste torneio de seleções, os iranianos vêm sofrendo dificuldades para entrar no país americano a fim de disputar suas partidas. "Que a paz, o respeito e a amizade prevaleçam entre todas as nações", encerra o texto.

O Irã está sediado em Tijuana, no México, e tem viajado constantemente para os Estados Unidos para realizar seus confrontos. Depois de fazer os dois primeiros embates em Los Angeles, os iranianos voltam a cruzar a fronteira e enfrentam o Egito no próximo sábado, em Seattle.

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