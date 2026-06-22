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Copa do Mundo Irã deixa bilhete no vestiário da Copa após empate com a Bélgica: "Competimos com honra" Seleção iraniana deixou um bilhete no vestiário do SoFi Stadium para agradecer à hospitalidade recebida em Los Angeles

A seleção iraniana deixou um bilhete de agradecimento no vestiário do SoFi Stadium, neste domingo, direcionando o seu discurso à hospitalidade recebida em Los Angeles.

A cidade americana, localizada no estado da Califórnia, foi palco dos dois encontros do Irã até aqui na Copa do Mundo.

Special message from the national team in the locker room to Iranians and people around the world



Message from the national team on the locker room board:



From ancient Iran, thousands of years old, to today's civilized Iran, the spirit of Iran has remained alive and strong.… pic.twitter.com/mvW8au8cg1 — رامین رضاییان (@Ramin_Rezaian_) June 21, 2026



"Viemos a Los Angeles com orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade. Obrigado Los Angeles pela sua hospitalidade", diz parte do texto dos iranianos divulgada pela federação do futebol do país do Oriente Médio.

A nota exaltou ainda o patriotismo, o espírito esportivo e o apoio dos torcedores nesses dois primeiros compromissos, válidos pela fase de classificação do Mundial que vem sendo disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.



Bilhete pede que paz, respeito e amizade "prevaleçam entre todas as nações" | Reprodução



"Da antiga Pérsia de milhares de anos atrás à civilizada Irã de hoje, o espírito do Irã permanece vivo e inabalável. Viemos a Los Angeles com orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade. E obrigado a cada iraniano que deu seu coração, sua voz e sua alma durante esses 180 minutos".



O texto também teve uma conotação política em meio aos conflitos com os Estados Unidos e Israel, iniciados no fim de fevereiro. Neste torneio de seleções, os iranianos vêm sofrendo dificuldades para entrar no país americano a fim de disputar suas partidas. "Que a paz, o respeito e a amizade prevaleçam entre todas as nações", encerra o texto.



O Irã está sediado em Tijuana, no México, e tem viajado constantemente para os Estados Unidos para realizar seus confrontos. Depois de fazer os dois primeiros embates em Los Angeles, os iranianos voltam a cruzar a fronteira e enfrentam o Egito no próximo sábado, em Seattle.

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