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Copa do Mundo Irã eleva grau de desconforto nos EUA por feito inédito em "Jogo do Orgulho" contra o Egito A partida será disputada justamente na semana da Parada do Orgulho de Seattle, que ocorre no domingo (28)

O Irã disputa a Copa do Mundo em estado de desconforto, situação que pode se prolongar, afinal a seleção comandada pelo técnico Amir Ghalenoei chega à rodada final da fase de grupos com chance de classificação inédita. Incomodados pela forma que vêm sendo tratados pelas autoridades em suas viagens, os iranianos compartilham também um aborrecimento em comum com o Egito, adversário da partida decisiva marcada para a zero hora deste sábado.

Antes do sorteio dos grupos da Copa, a Fifa já havia definido que a última rodada do Grupo G seria no Lumen Field, em Seattle, cidade reconhecida por sua relevância no apoio à causa LGBTQIA+, com leis pioneiras antidiscriminação. A partida será disputada justamente na semana da Parada do Orgulho de Seattle, que ocorre no domingo, 28, e costuma atrair cerca de 300 mil pessoas.

Irã e Egito, por outro lado, são nações com leis que reprimem essa comunidade. Para os iranianos, a homossexualidade é literalmente um crime. Já a legislação egípcia não chega a falar expressamente sobre pessoas LGBTQIA+, mas as coíbe por meio de leis que falam sobre "depravação" ou "devassidão".

Apesar da resistência dos dois países e das ameaças de boicote, a Fifa autorizou que bandeiras ligadas à causa sejam levadas por torcedores ao Lumen Field. "A Copa do Mundo da FIFA 2026 é um evento inclusivo que acolhe pessoas de todas as origens. Torcedores de todas as orientações sexuais e identidades de gênero são bem-vindos às partidas e eventos", disse a entidade em nota oficial.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, nega ter promovido a ideia de "Jogo do Orgulho", termo que tem sido utilizado para se referir à partida. "Haverá uma partida da Copa em Seattle e, no mesmo dia, eventos organizados por entidades externas acontecerão na cidade", disse ao jornal suíço Weltwoche, em janeiro.

A declaração do dirigente foi uma resposta aos posicionamentos dos países envolvidos no jogo. O ministro do Esporte do Irã, Ahmad Donyamali, disse que o técnico Amir Ghalenoei teria a "obrigação" de interromper a partida se símbolos LBTQIA+ fossem exibidos por torcedores. A Federação Egípcia enviou uma carta à Fifa, afirmando que rejeita "iniciativas relacionadas ao apoio à homossexualidade".

Ghalenoei e os jogadores não estão tocando no tema e têm optado por direcionar suas palavras aos acontecimentos que os afetam diretamente. Durante toda a primeira fase, o treinador reclamou de problemas nos embarques do Irã, que estabeleceu base em Tijuana, no México, após membros da delegação serem barrados de entrar no Arizona, plano A da federação, ainda na chegada para a disputa do Mundial.

Dessa forma, os iranianos têm se deslocado do território mexicano ao americano a cada partida. A viagem para Seattle trouxe novos problemas. De acordo com nota oficial, o atacante Taremi e outro membro da delegação sofreram "assédio" de autoridades no embarque.

"Os membros da seleção do Irã chegaram cedo ao aeroporto para sua viagem para enfrentar o Egito, mas, como em situações anteriores, a interferência do país-sede envolvendo Saeed Alhoei e Mehdi Taremi causaram atrasos ao time no aeroporto".

Essa tensão constante é fruto do conflito iniciado em 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, sob o argumento de reprimir o programa nuclear de Teerã. A resposta dos iranianos foi o fechamento do Estreito de Ormuz, reaberto nesta semana após a assinatura de um acordo de paz. Neste momento, portanto, há um cessar-fogo.

Envolta neste contexto, a seleção iraniana, com dois pontos no Grupo G, garante a classificação se vencer o líder Egito que tem quatro pontos. Se empatar, ainda pode se classificar, tanto como segundo ou como um dos melhores terceiros colocados. O Irã nunca disputou o mata-mata da Copa. Aualmente participando de seu sétimo Mundial, soma 18 jogos, com 3 vitórias, 4 empates e 11 derrotas.

Os egípcios, que disputam a Copa pela quarta vez, também busca passar da fase de grupos pela primeira vez. Os outros integrantes do grupo, Bélgica e Nova Zelândia, com dois e um ponto, respectivamente, se enfrentam também à zero hora deste sábado. Apesar da campanha decepcionante, os belgas são favoritos, até porque os neozelandeses são os piores ranqueados da Fifa em todo o torneio.

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