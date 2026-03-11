A- A+

COPA DO MUNDO Irã diz que não disputará a Copa do Mundo de 2026 após morte de líder e agravamento da guerra Declaração contraria posicionamento da Fifa, que havia garantido entrada da seleção nos EUA

A seleção do Irã não deverá disputar a Copa do Mundo de 2026, marcada para ser realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (11) pelo ministro do Esporte do país, Ahmad Doyanmali, que afirmou que o atual contexto de guerra torna impossível a participação da equipe no torneio.

"Dado que este governo corrupto assassinou nosso líder, não há condições sob as quais possamos participar da Copa do Mundo", declarou o ministro, de acordo com o jornal espanhol Sport.

Segundo Doyanmali, o país atravessa um momento de forte instabilidade após sucessivos conflitos armados e perdas humanas.

"Fomos submetidos a duas guerras em oito ou nove meses, e vários milhares de nossos cidadãos foram mortos. Portanto, não temos possibilidade de participar dessa forma", acrescentou.

A declaração contrasta com o posicionamento divulgado um dia antes pela Fifa. Na terça-feira, o presidente da entidade, Gianni Infantino, afirmou que a seleção iraniana teria autorização para entrar nos Estados Unidos e disputar normalmente o torneio.

Infantino informou que discutiu o tema com o presidente americano, Donald Trump, durante uma reunião sobre os preparativos para a Copa do Mundo.

"Durante as discussões, o presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é, obviamente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos", disse o dirigente.

Caso a decisão seja confirmada, o Irã ficará fora de sua quarta Copa do Mundo consecutiva. A seleção já estava classificada para a competição e tinha três partidas previstas na fase de grupos em território americano: contra Nova Zelândia e Bélgica, em Los Angeles, e diante do Egito, em Seattle.

