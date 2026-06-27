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copa 2026 Irã empata com o já classificado Egito (1-1) e precisa aguardar; Senegal avança aos 16-avos Mahmoud Saber colocou os 'Faraós' em vantagem logo aos 5 minutos mas Ramin Rezaeian empatou aos 14

O Irã precisará aguardar para saber se garantirá uma vaga nos 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 após empatar em 1 a 1 nesta sexta-feira (26) com o Egito, seleção que já estava classificada, mas perdeu a liderança do Grupo G para a Bélgica.

A seleção iraniana, cuja participação no torneio foi prejudicada por problemas com vistos durante a viagem de seu campo-base no México para os jogos nos Estados Unidos, ficou muito perto da vitória.

Já nos acréscimos, um gol de Shoja Khalilzadeh foi anulado por impedimento, justamente quando a equipe persa comemorava, e uma cabeçada de Saeid Ezatolahi acertou o travessão.

Mahmoud Saber colocou os 'Faraós' em vantagem logo aos 5 minutos mas Ramin Rezaeian empatou aos 14.

Belgas e egípcios terminaram a fase de grupos com cinco pontos cada, mas os 'Diabos Vermelhos' ficaram com o primeiro lugar graças à vitória por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia.

O Irã terminou em terceiro lugar, com três pontos.

O resultado garantiu a classificação do Senegal, do Grupo I, como um dos melhores terceiros colocados.

Os gols chegaram cedo nesta partida em Seattle, com um bom início da seleção egípcia.

Saber aproveitou uma bola solta após o goleiro Alireza Beiranvand espalmar um cruzamento de Mohamed Salah.

E Mehdi Taremi, o astro do Irã, perdeu um pênalti.

Apesar disso, a seleção iraniana conseguiu reagir rapidamente, com Rezaeian empatando após uma rebatida.

Depois desse início eletrizante, o placar permaneceu inalterado.

O Egito colocou Omar Mahmoush em campo após o intervalo, buscando reforçar o setor ofensivo com o atacante do Manchester City.

Salah criou uma boa oportunidade, mas Mahmoud não conseguiu convertê-la.

O empate parecia o menor dos males para o Egito, mas a equipe esteve perto da derrota.

Em um final emocionante, o Irã ficou a um passo do triunfo.

O Egito vai enfrentar a Austrália na próxima fase. Já a Bélgica aguarda para conhecer seu adversário, enquanto o Irã espera os demais resultados para saber se vai se classificar.

Escalações:

Egito: Mostafa Shobeir - Mohamed Hany, Rami Rabia, Mohamed Abdelmobem (Yasser Ibrahim, 14'), Ahmed Fatouh - Mahmoud Saber (Marwan Attia, 46'), Mohanad Lasheen - Emam Ashour (Omar Marmoush, 46'), Mohamed Salah (Ahmed Sayed, 57'), Mahmoud Trézéguet - Mostafa Zico (Hamza Abdelkarim, 76').

Técnico: Hossam Hassan.

Irã: Alireza Beiranvand - Ramin Rezaian, Hossein Kanaani (Saleh Hardani, 46'), Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati, Milad Mohammadi - Saman Ghoddos (Shahriar Moghanlou, 67'), Saeid Ezatolahi, Mohammad Ghorbani, Mohammad Mohebi (Alireza Jahanbakhsh, 90') - Mehdi Taremi.

Técnico: Amir Ghalenoei.

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