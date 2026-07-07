Irã ironiza eliminação dos EUA na Copa: "O mundo comemora a derrota da política para o futebol"

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A queda dos Estados Unidos diante da Bélgica, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, teve repercussão imediata fora do universo esportivo.



Após a derrota, a Federação de Futebol do Irã aproveitou a goleada dos belgas sobre os norte-americanos para publicar uma provocação nas redes sociais, levando para o ambiente da Copa a rivalidade política que há décadas marca a relação entre os dois países.





Em uma publicação, a entidade compartilhou uma mensagem em tom irônico: "Breve mensagem da assessoria de imprensa da seleção nacional: o mundo comemora com dança a derrota humilhante da política para o futebol."



A federação do país também publicou uma imagem fazendo referência aos resultados das partidas entre Irã e Bélgica e EUA e Bélgica, destacando que os iranianos levaram a melhor na disputa com os europeus.



Além disso, o perfil oficial da seleção iraniana compartilhou mensagens com tom provocativo direcionadas aos norte-americanos.



Publicação do perfil oficial da seleção iraniana. Foto: Reprodução / Instagram



A provocação reflete o histórico de rivalidade política entre Irã e Estados Unidos, intensificado nos últimos anos.



Desde que voltou à Casa Branca, o presidente Donald Trump retomou uma política de endurecimento contra Teerã, com novas sanções econômicas, críticas ao governo iraniano e discursos em defesa de maior pressão sobre o país. O clima de tensão acabou chegando também ao Mundial.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Foto: Mandel Ngan / AFP



Os reflexos dessa relação apareceram durante a competição. Por questões ligadas às restrições impostas pelas autoridades norte-americanas, a seleção iraniana não pôde permanecer nos Estados Unidos entre as partidas e precisou manter sua base em Tijuana, no México.



Com isso, a delegação foi obrigada a cruzar a fronteira após cada jogo disputado em solo estadunidense, enfrentando uma rotina de viagens desgastante que gerou reclamações do elenco.



Os Estados Unidos deram adeus ao Mundial após serem goleados pela Bélgica por 4 a 1 nas oitavas de final. Já o Irã foi eliminado ainda na fase de grupos, encerrando sua participação sem conseguir avançar ao mata-mata.

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