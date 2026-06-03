Irã obtém vistos para entrar no México, onde fará concentração para a Copa do Mundo
Seleção iraniana ainda não tem vistos para entrar nos Estados Unidos, onde disputará as três partidas da primeira fase
A seleção iraniana de futebol obteve os vistos para viajar para o México, onde terá sua base durante a Copa do Mundo, anunciou a televisão estatal do país, citando o embaixador na Turquia, onde os jogadores estão atualmente.
"Os vistos dos jogadores iranianos foram emitidos em 48 horas, sem sua presença física e sem coleta de impressões digitais na embaixada do México", declarou o embaixador Mohammad Hassan Habibollahzadeh.
Por ora, a seleção iraniana, que terá sua base em Tijuana, não tem vistos para entrar nos Estados Unidos, onde disputará as três partidas da primeira fase.
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Os iranianos devem jogar suas duas primeiras partidas em Los Angeles, contra a Nova Zelândia em 15 de junho e a Bélgica em 21 de junho.
Seu último jogo da primeira fase será contra o Egito, em 26 de junho, em Seattle.
Atualmente concentrada na cidade turca de Antália, a equipe chegará ao México no domingo, com escala prévia na Espanha no sábado.
O Irã deve disputar um amistoso contra o Mali na quinta-feira, em Antália, após ter vencido a Gâmbia por 3 a 1 na mesma cidade na última sexta-feira.