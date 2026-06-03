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Futebol Internacional Irã obtém vistos para entrar no México, onde fará concentração para a Copa do Mundo Seleção iraniana ainda não tem vistos para entrar nos Estados Unidos, onde disputará as três partidas da primeira fase

A seleção iraniana de futebol obteve os vistos para viajar para o México, onde terá sua base durante a Copa do Mundo, anunciou a televisão estatal do país, citando o embaixador na Turquia, onde os jogadores estão atualmente.

"Os vistos dos jogadores iranianos foram emitidos em 48 horas, sem sua presença física e sem coleta de impressões digitais na embaixada do México", declarou o embaixador Mohammad Hassan Habibollahzadeh.

Por ora, a seleção iraniana, que terá sua base em Tijuana, não tem vistos para entrar nos Estados Unidos, onde disputará as três partidas da primeira fase.

Os iranianos devem jogar suas duas primeiras partidas em Los Angeles, contra a Nova Zelândia em 15 de junho e a Bélgica em 21 de junho.

Seu último jogo da primeira fase será contra o Egito, em 26 de junho, em Seattle.

Atualmente concentrada na cidade turca de Antália, a equipe chegará ao México no domingo, com escala prévia na Espanha no sábado.

O Irã deve disputar um amistoso contra o Mali na quinta-feira, em Antália, após ter vencido a Gâmbia por 3 a 1 na mesma cidade na última sexta-feira.

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