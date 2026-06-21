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COPA DO MUNDO

Irã poderá antecipar sua viagem a Seattle para 3º jogo na Copa, anuncia técnico

Após um empate na estreia contra a Nova Zelândia (2 a 2), os iranianos retornaram a Los Angeles para enfrentar a Bélgica ao meio-dia deste domingo (16h de Brasília)

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Técnico do Irã, Amir Ghalenoei,critica tratamento recebido por parte dos Estados UnidosTécnico do Irã, Amir Ghalenoei,critica tratamento recebido por parte dos Estados Unidos - Foto: Frederic J. Brown / AFP

O técnico do Irã, Amir Ghalenoei, que no sábado (20) voltou a protestar contra o tratamento recebido por parte dos Estados Unidos antes da partida de domingo contra a Bélgica, anunciou que sua equipe deverá conseguir chegar com antecedência para seu terceiro jogo da Copa do Mundo de 2026, na próxima semana.

O treinador explicou, em entrevista coletiva em Los Angeles, que, a princípio, o Irã poderá viajar no horário de sua preferência após a última partida contra o Egito, em Seattle, marcada para a próxima sexta-feira, o que significa que a seleção poderá chegar com dois dias de antecedência, em vez de apenas um, como ocorreu nos dois primeiros jogos do Grupo G.

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Após um empate decepcionante na estreia contra a Nova Zelândia (2 a 2), os iranianos retornaram a Los Angeles para enfrentar a Bélgica ao meio-dia deste domingo (16h de Brasília), mantendo vivas as esperanças de classificação.

A equipe, que havia decidido de última hora estabelecer seu campo-base na cidade mexicana de Tijuana, não obteve vistos americanos para doze membros de sua comissão técnica e reclamou das dificuldades para atravessar a fronteira durante os deslocamentos.

Ghalenoei explicou ainda que a Fifa o havia notificado, na sexta-feira ao meio-dia, sobre uma possível partida para Los Angeles à tarde, uma viagem que, no fim das contas, acabou não acontecendo.

"Isso nos afeta psicologicamente. Sei que a Fifa está fazendo o possível, mas isso não significa que eles consigam", lamentou.

A federação iraniana anunciou na quinta-feira que havia apresentado uma reclamação à Fifa, por considerar que sua seleção está sendo "a mais maltratada" na Copa do Mundo de 2026, disse Ghalenoei após a partida contra a Nova Zelândia.

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