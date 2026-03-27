A- A+

COPA DO MUNDO Irã proíbe viagens esportivas a países "hostis" e levanta dúvidas sobre participação na Copa Medida impede clubes e seleções de atuarem em países sem "garantia de segurança"

A decisão do governo iraniano de proibir viagens de seleções e clubes para países considerados “hostis” acendeu um alerta no cenário esportivo internacional e pode colocar em risco a participação do país na próxima Copa do Mundo. Equipe vai enfrentar a Nigéria nesta sexta-feira em amistoso.

De acordo com a rede CNN, o Ministério dos Esportes do Irã anunciou que nenhuma equipe nacional ou clube poderá competir em territórios onde não haja garantia de segurança para atletas e delegações. A medida foi divulgada pela TV estatal e ocorre em meio ao aumento das tensões políticas envolvendo o país.

O caso mais imediato envolve o Tractor FC, que tinha partida marcada contra o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, pela Liga dos Campeões da Ásia. Com a nova diretriz, o confronto fica comprometido.

Embora o comunicado não mencione diretamente o Mundial, o impacto potencial é evidente. O Irã já está classificado para o torneio, que será disputado em Estados Unidos, Canadá e México — países que podem ser enquadrados na categoria de “hostis” pelo governo iraniano.

A indefinição abre um cenário de incerteza sobre a presença da seleção no principal evento do futebol mundial, dependendo de como a política externa do país evoluir nos próximos meses.

A decisão também ocorre após episódios recentes envolvendo a seleção feminina iraniana, que geraram repercussão internacional. Jogadoras foram alvo de atenção após não cantarem o hino nacional antes de uma partida da Copa da Ásia, na Austrália, levantando preocupações sobre possíveis represálias.

Veja também