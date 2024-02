Irã surpreende e elimina Japão nas quartas da Copa da Ásia

A- A+

Com um gol no finalzinho de Alireza Jahanbakhsh, o Irã surpreendeu ao vencer o Japão por 2 a 1 neste sábado (3) e se classificar para as semifinais da Copa da Ásia.

A seleção japonesa, uma das grandes favoritas ao título, saiu na frente no primeiro tempo com Hidemasa Morita (28'), mas os iranianos empataram no início da segunda etapa com Mohammad Mohebi (55') e conseguiram a virada nos acréscimos (90'+6).

Kou Itakura derrubou Hossein Kanaanizadegan dentro da área e Jahanbakhsh, atual jogador do Feyenoord da Holanda, fez o gol decisivo cobrando pênalti.

O Irã, que conseguiu o último de seus três títulos continentais em 1976, tentará uma vaga na final contra o vencedor do duelo entre o anfitrião Catar e o Uzbequistão.

Para o Japão, maior vencedor da Copa da Ásia (quatro títulos) a eliminação é mais uma decepção, depois do vice-campeonato na última edição do torneio.

A outra semifinal do a Copa da Ásia será disputada entre Coreia do Sul e Jordânia.

Veja também

CAMPEONATO INGLÊS Richarlison faz dois, mas Tottenham 'cochila' no fim e cede empate ao Everton no Inglês