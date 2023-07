A- A+

Copa do Mundo Feminina Irlanda abre o placar com gol olímpico, mas tomada virada e perde para o Canadá na Copa do Mundo O resultado recuperou as canadenses no grupo B do Mundial

Em jogo movimentado, a Irlanda abriu o placar com um gol olímpico mas tomou a virada do Canadá e acabou derrotada em 2 a 1, num confronto válido pela segunda rodada do grupo B. A partida aconteceu nesta quarta-feira (26), no Estádio HBF, em Perth, na Austrália.

Com o resultado, as canadenses se recuperaram na Copa do Mundo feminina após ter perdido na estreia contra a Austrália. Zerada na pontuação, a Irlanda está praticamente eliminada do mata-mata.

As duas seleções voltam a campo na segunda-feira (31), pela última rodada da Copa do Mundo feminina. O Canadá enfrenta a anfitriã Austrália, enquanto a Irlanda pega a Nigéria.

O jogo

A Irlanda começou a partida supreendendo a seleção canadense. Logo aos quatro minutos, Katie McCabe fez um dos gols mais bonitos desse Mundial. A irlandesa acertou um gol olímpico na cobrança de escanteio, justamente no dia que marca um ano até os Jogos de Paris.

A Irlanda tinha um controle na primeira etapa e estava caminhando para chegar no intervalo com a vantagem. Contudo, um gol contra de Megan Connolly deixou tudo igual.

Na volta da segunda etapa, as canadenses entraram determinadas a conquistar a primeira vitória no torneio. Aos oito minutos, Adriana Leon recebeu um belo passe e tirou da goleira para virar a partida.

O segundo tempo continuou equilibrado mesmo após a virada canadense. As duas equipes tiveram chances, mas as goleiras mantiveram o placar em 2 a 1.

