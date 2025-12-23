A- A+

Acidente Irmã de Lionel Messi sofre grave acidente de carro e adia casamento, diz jornal María Sol Messi não corre risco de vida e iniciou o processo de recuperação

María Sol Messi, irmã do craque argentino Lionel Messi, sofreu um grave acidente de trânsito em Miami, nesta terça-feira. Ela perdeu o controle do carro e bateu na parede, causando queimaduras no pulso, fraturas em duas vértebras e uma fratura no calcanhar. A informação é do jornal Clarín, da Argentina.

María não corre risco de vida e iniciou o processo de recuperação, mas precisou adiar o seu casamento, que estava marcado para o dia 3 de janeiro.

A união com Julián Arellano aconteceria neste início de ano em Rosário, Santa Fé, onde ela já iria se encontrar com seu irmão e o restante da família para celebrar as festas de fim de ano.

A história de amor entre María Sol e Arellano — conhecido na zona sul de Rosário pelo apelido de Tuli — começou no bairro de La Bajada, onde compartilhavam encontros com amigos e familiares.

Desde muito jovens, os dois cresceram juntos, e Julián cultivou um laço muito forte com o jogador de futebol, que o convidou para seu casamento em 30 de junho de 2017 e, posteriormente, conseguiu para ele um emprego no Inter Miami como auxiliar técnico da equipe sub-19 do clube.

Tuli Arellano tem um perfil público no Instagram com 63 mil seguidores, e seu feed é repleto de fotos dele com amigos e com María Sol em diversas partes do mundo.

Entre viagens para Porto Rico, Miami, Disney, Itália e outros destinos, o casal compartilha vislumbres de sua vida privada, apesar de manter um perfil discreto e evitar o tipo de atenção que se poderia esperar dada a sua ligação com o jogador do Inter Miami.

Acompanhando o companheiro em sua jornada como treinador, María Sol Messi optou por adotar uma personalidade mais reservada, distanciando-se de tudo que envolve o irmão jogador de futebol.

Suas energias agora estão focadas em seu projeto profissional como proprietária da marca de lingerie feminina Bikinis Río.

