Futebol Irmão de CR7 será julgado na Itália por vender 13 mil camisas falsificadas da Juventus, diz jornal Hugo dos Santos Aveiro negociou mais de 13 mil peças com nome e número do português

O irmão de Cristiano Ronaldo será julgado na Itália acusado de ter vendido cerca de 13 mil camisas falsificadas do irmão. A audiência sobre o caso será realizada no próximo dia 20 de julho, em caso que havia sido aberto em 2019 pelo Ministério Público de Turim.

Segundo o jornal italiano Corriere Dello Sport, Hugo Aveiro tinha um acordo com a Turim Pegaso para a criação de camisas da Juventus, clube no qual ele atuava, personalizadas com o nome de Cristiano e o tradicional número 7 do português.

O processo foi iniciado em 2019, mas agora o procurador de Turim deu por encerrada a investigação, submetendo a julgamento o irmão do jogador. Ainda de acordo com o periódico italiano, será decidido se houve ou não dolo de Hugo contra a Pegaso.

As peças, que só depois da fabricação foram consideradas falsas, são a base do processo cível por “não corresponderem às originais produzidas pela Adidas”.

Cristiano Ronaldo atuou pela Juventus entre 2018 e 2021, antes de retornar ao Manchester United, onde ganhou projeção internacional. No clube italiano, o atacante conquistou dois títulos italianos (2019 e 2020), uma Copa da Itália (2021) e duas Supertaça da Itália (2018 e 2020).

