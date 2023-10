A- A+

Um contra um Irmão de Lucas Paquetá larga futebol após disputar série B em 2022 e se dedica ao X1 Matheus Paquetá jogou pela Tombense no ano passado, mas preferiu trocar de modalidade dentro do esporte

Matheus Paquetá, irmão de Lucas, meio-campista do West Ham e da Seleção Brasileira, abriu mão de sua carreira no futebol de campo para se dedicar a uma nova modalidade: o X1. O carioca de 28 anos, que disputou a série B no ano passado pela Tombense, vai continuar vivendo do esporte, mas em um jogo de futebol society com apenas um jogador de linha e um goleiro em cada time.

A modalidade X1 prioriza o talento e a habilidade individual do atleta e lembra muito o velho futebol de rua, com dribles, criatividade, fantasia e confrontos mano a mano. Esses fatores chamaram a atenção de Matheus, que preferiu largar o futebol e focar 100% nesta categoria.

"No campo eu jogava de atacante pelos lados, me ajudou demais na parte ofensiva, onde exige a mudança de direção e para finalizar. A dificuldade no X1 veio na marcação, tenho que trabalhar isso diariamente, e também a utilização dos braços, pois no campo sempre é considerado falta, mas no X1 é muito comum isso, deixam o jogo correr mais nesta modalidade", analisa Matheus Paquetá.

Matheus, inclusive, já venceu um campeonato mundial de X1 representando o Brasil, na cidade de Puebla, no México. Agora, o irmão de Lucas Paquetá vai atrás de seu maior objetivo, o cinturão da X1 Brazil. A competição, que será disputada no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, é inspirada nos moldes do UFC e possui card de confrontos, cinturão, ranking, evento de encaradas e provocações.

"Representar o Brasil sempre será uma grande responsabilidade, uma oportunidade única que a X1 Brazil nos proporcionou, ajudamos o Brasil a ser o maior do X1 e agora estamos no topo do mundo — afirmou Matheus, que completou: "O cinturão da X1 Brazil é o objeto de desejo, temos um projeto novo e estamos subindo um degrau de cada vez, mas vamos buscar, sim, o cinturão para a Paquetá Sports. Aqui enfrentamos qualquer um e se tornar o número um da modalidade seria um grande espetáculo".

Veja também

Futebol Internacional Justiça francesa investiga jogador do Nice por 'apologia ao terrorismo'