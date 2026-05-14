Isaquias avança à final da etapa de Brandenburg da Copa do Mundo no C1 1000m

A- A+

Isaquias Queiroz voltou com tudo às provas da canoagem em 2026 e já está em sua segunda final no mês. Depois da prata em Szeveg, na Hungria, há cinco dias, nos 500m do C1, o brasileiro buscará um lugar no pódio da etapa de Brandenburg, na Alemanha, nesta sexta-feira, nos 1000m, também do C1, após ser segundo colocado em sua semifinal, na qual se poupou apenas para avançar à decisão.





Isaquias começou o dia na fria cidade alemã com o melhor tempo da sua classificatória, com 4min15s00. O canoísta deixou a disputa da prova com duas blusas, touca e óculos escuros para se poupar do efeito do vento gelado.



Na semifinal 1, com o cessar da chuva - até granizo caiu entre as competições -, mas com as águas ainda bastante congelantes, o brasileiro completou na segunda colocação, se poupando bastante para a final desta sexta-feira.



Isaquias fechou a prova com altos 4min14s10, bem distante do italiano Gabriele Casadei, que venceu a eliminatória com 4min10s62. Os outros dois vencedores das semifinais foram o espanhol Pablo Crespo, com o melhor tempo do dia, ao fazer 4min08s78 e o Tcheco Martin Fuksa, grande rival de Isaquias, com 4min13s03.



Dono de cinco medalhas olímpicas, Isaquias Queiroz já se prepara para Los Angeles-2028, onde deve anunciar sua aposentadoria da modalidade e buscará novo pódio para seguir entre os maiores vencedores do País.

Veja também