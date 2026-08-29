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Canoagem

Isaquias Queiroz conquista medalha de ouro no Mundial de Canoagem

Isaquias completou a prova em 1m46s08 e levou a melhor sobre o tcheco Martin Fuksa, que ficou com a prata. O chinês Bowen Ji terminou na terceira colocação e conquistou o bronze

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Isaquias Queiroz ganha ouro na etapa da Alemanha da Copa do Mundo de canoagem velocidadeIsaquias Queiroz ganha ouro na etapa da Alemanha da Copa do Mundo de canoagem velocidade - Foto: COB/Divulgação

Isaquias Queiroz voltou a conquistar um título mundial neste sábado (29). Em Poznan, na Polônia, o brasileiro venceu a prova do C1 500m e garantiu a medalha de ouro no Mundial de Canoagem.

Isaquias completou a prova em 1m46s08 e levou a melhor sobre o tcheco Martin Fuksa, que ficou com a prata. O chinês Bowen Ji terminou na terceira colocação e conquistou o bronze.

"Hoje eu vim com tudo. A gente não fez uma preparação ideal, mas vida de atleta é assim. A frase que eu levo é que um dia ruim não quer dizer que eu sou um atleta ruim. Sabia que seria difícil, mas estou feliz com a medalha de ouro. O objetivo maior era somar pontuação, e essa era a medalha que a gente queria", disse Isaquias após a vitória.

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O brasileiro ainda ressaltou a força dos adversários e a importância da vitória no C1 500m para a sequência da temporada. "O Fuksa é campeão mundial nessa prova também, o chinês estava bem na temporada brigando comigo prova a prova. Foi pegado, tinha muito vento, ontem mudei a canoa."

Além do título mundial, Isaquias mira a preparação para Los Angeles e afirmou que ainda pretende ampliar a coleção de medalhas antes de encerrar a carreira. "Quinze medalhas em mundiais. E contando, ainda temos tempo até parar. Começo a ver a parada do Isaquías logo depois de Los Angeles, mas até lá tem muito chão ainda, muita medalha para ganhar e representar o Brasil."

Aos 32 anos, o resultado marcou a 15ª medalha de Isaquias em Mundiais. Ao todo, o brasileiro soma agora oito ouros, uma prata e seis bronzes. O último título mundial havia sido conquistado em 2022.

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