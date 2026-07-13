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Pan-Americano Isaquias Queiroz conquista ouro no Pan-Americano de Canoagem; Brasil leva bronze com Valdenice Na disputa feminina, Valdenice Conceição completou a prova em 45s39 e ficou com a medalha de bronze

O Brasil começou com o pé direito a disputa do Campeonato Pan-Americano de Canoagem de Velocidade e Paracanoagem, em Montreal, no Canadá. Principal nome da delegação, Isaquias Queiroz confirmou o favoritismo nesta segunda-feira ao conquistar a medalha de ouro na prova do C1 1000 metros. Pouco depois, Valdenice Conceição garantiu o bronze no C1 200 metros feminino.

Dono de cinco medalhas olímpicas, Isaquias cruzou a linha de chegada em 3min49s58, à frente do cubano José Cordova (3min50s22) e do canadense Connor Fitzpatrick (3min52s44). Após a prova, o baiano comemorou o desempenho e destacou a evolução em relação aos últimos dias de preparação.

"Foi uma prova boa. Nos últimos dias não estava conseguindo me achar muito na remada, largando muito lento, mas agora consegui dar uma saída boa. Já controlei a prova até o final e foi um pouco mais tranquilo do que eu pensei", afirmou.

Na disputa feminina, Valdenice Conceição completou a prova em 45s39 e ficou com a medalha de bronze. O ouro foi conquistado pela canadense Sophia Jansen (44s78), enquanto a cubana Yarisleidis Duboy (45s10) levou a prata.

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