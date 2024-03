A- A+

SPORT "Isso é irrelevante e insignificativo", minimiza treinador do Sport, sobre sua ausência ante Náutico Por reclamação, Mariano Soso foi expulso da partida diante do Santa Cruz e não estará à beira do gramado neste sábado, contra Náutico

Cumprindo suspensão, o treinador do Sport, Mariano Soso, não poderá estar à beira do gramado no Estádio dos Aflitos, neste sábado (29), na partida diante do Náutico, pelo primeiro jogo da fase final do Campeonato Pernambucano. A consequência do cartão vermelho por reclamação, dado pela árbitra Deborah Cecília Cruz na partida da semifinal diante do Santa Cruz, no entanto, não parece ter afetado a preparação do técnico para a partida.

"Irrelevante" e "insignificativo" foram as palavras usadas por ele para descrever o caso.

"Lamentavelmente, eu não poderei assistir e estar de frente, mas eu tenho uma comissão que pode trabalhar a capacidade e a qualidade. Nós temos muita confiança nos jogadores que têm clareza quanto a conceitos e planos de jogos. Eles têm capacidade de se envolver. Não vou estar presente, mas isso é irrelevante e insignificativo, porque eles estão muito fortes e conscientes", minimiza Soso.

