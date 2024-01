A- A+

Futebol "Isso enfraquece o campeonato", diz Allan Aal sobre mudanças com adiamento de Santa x Retrô Técnico do Náutico criticou o fato de o clube ter menos tempo de preparação que o Tricolor antes do Clássico das Emoções do sábado (27), no Arruda

O técnico Allan Aal não poupou críticas à organização do Campeonato Pernambucano, após o adiamento do jogo entre Santa Cruz e Retrô, no Arruda, dando mais tempo de descanso ao Tricolor antes do Clássico das Emoções do sábado (27), também no José do Rego Maciel. O comandante alvirrubro lamentou o fato de o Timbu, em sua visão, ter sido prejudicado pela mudança, citando que a decisão “enfraquece” a imagem do Estadual, além de trazer prejuízos físicos ao time.

“Nunca tinha visto isso de jogarmos de três em três dias e o adversário descansando. Mudanças de última hora, os mandos não prevalecendo...isso desvaloriza o produto do Campeonato Pernambucano. A gente lamenta. Esse tipo de procedimento só enfraquece. Quem está de fora, observando, pergunta: 'o que acontece que muda toda semana a tabela?’ Tem coisas que não entendo no futebol brasileiro. Talvez, esses pequenos detalhes nas federações custam a gente ser campeão do mundo novamente através da CBF”, afirmou o treinador.

A questão do mando citada por Aal deve-se ao fato de que o Sport, por exemplo, teve dois jogos como visitante no Estadual, mas no lugar de seguir ao interior para enfrentar Petrolina e Maguary, o Leão não precisou viajar, pegando os sertanejos na Arena de Pernambuco e o time de Bonito nos Aflitos.

Outra preocupação do técnico alvirrubro é com relação ao desgaste físico dos jogadores com a maratona de jogos, além de citar que, em algumas posições, o Timbu ainda não tem todos os atletas aptos a jogar.

"Essa preocupação é maior porque não temos ainda peças de reposição em alguns setores, como a lateral direita (Arnaldo ainda não estreou). Não podemos contar com Diego Matos (lateral-esquerdo), que levou uma pancada. A ideia era utilizá-lo para não sobrecarregar tanto Luiz Paulo. São situações que nos preocupam não somente para o jogo, mas para a sequência. Não podemos perder alguém por lesão. Nosso grupo é enxuto. Ficamos chateados porque a questão desportiva nunca é colocada em primeiro plano. É sempre em última. O respeito ao torcedor não existe. Vamos procurar nesses dois dias recuperar os atletas e escolher os melhores na condição física para competir na casa do Santa Cruz em um jogo muito difícil", concluiu.

Para o clássico, o Náutico não terá o atacante Leandro Barcia, expulso diante do Central. Fernandinho e Ray Vanegas são opções para substituí-lo.

