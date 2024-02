A- A+

Futebol "Isso não entra em campo", diz Arnaldo sobre bom retrospecto do Náutico diante do Afogados Timbu nunca perdeu para a Coruja, com 100% de aproveitamento em embates de mata-mata na competição

Adversário do Náutico nesta sexta (1º), nos Aflitos, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, o Afogados não costuma ser uma pedra no sapato do Timbu. Em nove duelos diante dos sertanejos, os alvirrubros nunca perderam. Em mata-matas, como o caso atual, o aproveitamento é de 100%, com triunfos em 2018 e 2019. Ainda assim, o lateral-direito Arnaldo minimizou o peso do bom retrospecto.

“O retrospecto não entra em campo. Deixamos isso para torcida e focamos no trabalho. Muita coisa mudou, a gente evolui e eles também, vindo de uma grande virada. Temos de estar focados para não dar brecha e conquistar a classificação”, afirmou.

Por ter terminado na terceira posição, o Náutico tem a vantagem de jogar nos Aflitos na partida única que vale vaga na semifinal. “É importante jogar em casa. A torcida tem ajudado bastante, mas a gente é que precisa ser o termômetro dela e não o contrário. Temos de dar a vida dentro de campo porque, lá fora, podemos contar com ela”, apontou.

Retrospecto diante do Afogados

Pegando o recorte somente dos jogos de mata-mata, o Náutico venceu ambos. Em 2018, também nas quartas de final, na Arena de Pernambuco, o Timbu ganhou por 1x0, com gol de pênalti de Júnior Timbó. No ano seguinte, o encontro foi pela semifinal, com novo triunfo dos alvirrubros, agora por 2x0, com Luiz Henrique e Assis balançando as redes.

Nos demais jogos, o Náutico venceu quatro vezes e empatou outras três. Como mandante, são três triunfos e dois resultados de igualdade. Neste ano, os times se enfrentaram no Vianão, pela primeira fase. O Timbu ganhou por 1x0, com gol de Patrick Allan.

