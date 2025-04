Itabaiana x Náutico: confira escalações e onde assistir

A- A+

Foi aberta a temporada de caça ao acesso à Segundona. Neste domingo (13), o Náutico estreia na Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A equipe visita o Itabaiana, às 16h, no Etelvino Mendonça, pela primeira rodada.

"Como toda estreia, será um jogo difícil, fora de casa. Série C não tem jogo fácil. Cada partida é uma final. Nós temos que entrar com espírito de decisão. Temos que pontuar o máximo possível e conseguir as vitórias para classificar à segunda fase", projetou o atacante Vinícius.

Com o centroavante Paulo Sérgio ainda em fase de transição, recuperando-se de uma fratura no dedo do pé, Vinícius tem assumido o posto de referência no setor ofensivo do Náutico.

"Estou muito feliz de estar no lugar que se tornou a minha casa. Creio que esse é o maior desafio da minha carreira. Volto em uma Série C e tendo esse desafio de, junto com os companheiros, colocar o Náutico na Série B. É uma grande responsabilidade que eu aceitei. Estou muito disposto a ajudar, dar o sangue, a vida pelo clube, como sempre foi desde do meu primeiro jogo aqui e como será até o último. Estou motivado e espero dar essa alegria ao torcedor”, pontuou.

Itabaiana

Atual vice-campeão sergipano, o Itabaiana é comandada pelo técnico Roberto Cavalo, que trabalhou no Náutico em 2005, lembrado pela fatídica “Batalha dos Aflitos” - jogo que rendeu acesso ao Grêmio diante do Timbu, nos Aflitos, ao vencer por 1x0 após ter quatro expulsos e ver os alvirrubros desperdiçarem duas penalidades.

O goleiro do Itabaiana também é um ex-alvirrubro, Jefferson, campeão da Série C com o Náutico, em 2019. Assim como o atacante Leilson, que passou pela equipe em 2017.

"Esperamos fazer um jogo concentrado, firme. Pegaremos uma equipe que perdeu poucos jogos na temporada. Sabemos da dificuldade de jogar na casa deles, mas pelo elenco que temos, somos capazes de sair com a vitória", alertou o lateral-direito Marcos Ytalo.

Itabaiana e Náutico já se enfrentaram seis vezes na história. São duas vitórias do Náutico, três empates e uma derrota. O jogo mais recente foi em 2018, pela pré-Copa do Nordeste. Após empate em 0x0 no tempo normal, na Arena de Pernambuco, na volta da eliminatória, os pernambucanos desclassificaram os sergipanos ao ganharem por 5x4, nos pênaltis.

O Náutico nunca perdeu para o Itabaiana atuando como visitante. São dois triunfos e dois resultados de igualdade.

Valores

Todos os clubes que disputam a Série C receberam R$ 1,4 milhão de cota de participação. Quem avançar para o quadrangular embolsará mais R$ 344 mil.

Ficha técnica

Itabaiana

Jefferson; Breno, Gabriel Santiago, Luís Fernando e Kevin; Bruno Sena, Coppetti e Wendel; Erick Salles, Jackson e Leílson. Técnico: Roberto Cavalo

Náutico

Muriel; Marcos Ytalo, Felipe Santana, Carlinhos e Luiz Paulo; Auremir, Wenderson e Patrick Allan; Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga. Técnico: Marquinhos Santos

Local: Etelvino Mendonça (Itabaiana/SE)

Horário: 16h

Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO). Assistentes: Thiago Gomes da Silva e Thiago Henrique S. Braga (ambos de GO)

Transmissão: Nosso Futebol e DAZN

