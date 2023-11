A- A+

Tênis Itália bate Austrália e é campeã da Copa Davis Depois de 47 anos do primeiro título (1976), os italianos levantam novamente a Copa Davis liderados por um dos melhores jogadores da nova geração do tênis

Liderada por Jannik Sinner em um impressionante fim de semana, a Itália conquistou a segunda Copa Davis de sua história neste domingo (26), ao derrotar a Austrália na final com vitórias nos dois jogos de simples. Sinner, número 4 do mundo, bateu Alex de Minaur (12º) por 2 sets a 0 (6-3, 6-0) para dar o título à equipe italiana, que marcou seu primeiro ponto com a vitória de Matteo Arnaldi (44º) sobre Alexei Popyrin (40º).

Depois de 47 anos do primeiro título (1976), os italianos levantam novamente a Copa Davis liderados por um dos melhores jogadores da nova geração do tênis. Sinner, de 22 anos, venceu os cinco jogos que disputou na fase final do torneio, três de simples e dois nas duplas.

Neste domingo, ele atropelou De Minaur e fechou o jogo com um 'pneu' em uma hora e 21 minutos. Mais cedo, Arnaldi teve mais trabalho contra Popyrin (40º) e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 2-6 e 6-4, em duas horas e 24 minutos.

Sinner terminou assim uma semana perfeita, que começou com a classificação para as semifinais sobre a Holanda (2-1) e depois com a vitória sobre a Sérvia de Novak Djokovic.

No sábado, o jovem italiano derrotou o número 1 do mundo, que teve três match points, e depois repetiu a vitória sobre 'Djoko' nas duplas ao lado de Lorenzo Sonego. "Ontem estávamos a um ponto de ser eliminados e agora podemos comemorar, é incrível", declarou Sinner após o título.

Esta vitória permite à Itália alcançar a Croácia, também duas vezes campeã da Copa Davis. Já a Austrália se mantém com 28 conquistas.

Veja também

Futebol Com dois de Rodrygo, Real Madrid vence Cádiz e dorme na liderança do Espanhol