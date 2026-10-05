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Liga das Nações da UEFA Itália de Mancini vence Turquia na Liga das Nações e continua evoluindo Azzurra fecha a Data Fifa na segunda posição de seu grupo

A Itália de Roberto Mancini, que retornou ao comando, evoluiu ao longo desta janela internacional e conquistou sua segunda vitória nesta segunda-feira (5), em Bolonha, ao derrotar a Turquia por 3 a 1 pela Liga das Nações.

Gianluca Scamacca (26') abriu o placar no primeiro tempo, e Riccardo Calafiori (64') e Francesco Pio Esposito (87') garantiram a vitória após o empate momentâneo de Aral Simsir (61').

Com duas vitórias, um empate e uma derrota, a ‘Azzurra’ encerra esta pausa internacional na segunda posição do grupo A1 da Liga das Nações, ainda na briga pela classificação para as quartas de final e, acima de tudo, deixando uma boa impressão.

Depois de já ter vencido os turcos há uma semana (4 a 1), a Itália empatou na sexta-feira no Stade de France contra os 'Bleus' (1 a 1) e, nesta segunda-feira, diante de sua torcida em Bolonha, voltou a somar três pontos.

Uma sequência que faz esquecer a derrota inicial para a Bélgica (por 2 a 0).

Scamacca, reserva nos três primeiros jogos, comemorou sua titularidade nesta segunda-feira com um gol. O atacante da Atalanta aproveitou uma sobra de bola pelo alto na área e disparou um chute potente antes que a bola caísse no chão, sem chances para o goleiro turco Ugurcan Cakir.

Gols de reservas

Aos 55 minutos, Mancini fez uma substituição tripla que pegou sua equipe de surpresa. Minutos depois, em um breve lampejo da Turquia, Zeki Celik invadiu a área italiana e, praticamente da linha de fundo, fez um passe rasteiro para uma pequena área, de onde Simsir finalizou com tranquilidade para empatar provisoriamente.

Mas as alterações de Mancini não demoraram a dar razão ao técnico que levou a ‘Azzurra’ ao seu último título, a Eurocopa de 2021.

Em seu retorno ao Bolonha, onde disputou a temporada 2023-2024 antes de ser transferido para o Arsenal, Calafiori marcou de cabeça após uma cobrança de falta conquistada na área por Nicolò Barella.

Já nos minutos finais, Issa Doumbia, meio-campista do Sporting de Portugal, se desmarcou pela ponta direita, entrou na área e finalizou. O chute desviou em um zagueiro e, no final, foi Pio Esposito quem marcou o gol.

Na janela internacional de meados de novembro, a Itália, com sete pontos, receberá o líder França (10 pontos) e visitará os 'Diabos Vermelhos' (6 pontos), seus principais rivais na luta pela classificação para as quartas de final.

A Turquia, por sua vez, sofreu sua derrota de quarta em quatro jogos, deixando o técnico Vincenzo Montella em uma situação muito delicada.

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