Copa do Mundo Feminina Itália e Suécia estreiam com vitória na Copa do Mundo feminina, e largam na frente no grupo G Argentina e África do Sul foram as seleções derrotadas, respectivamente

A Itália derrotou a Argentina por 1 a 0 na madrugada desta segunda-feira (24), em Auckland, na Nova Zelândia. As europeias precisaram de um gol no final da partida para confirmar o favoritismo no duelo válido pelo grupo G.

As italianas estão na vice-liderança do grupo, isso pelo fato da Suécia ter estreado com uma vitória por dois gols diante da África do Sul.

As suecas venceram de virada também com um gol no final. Magaia abriu o placar para as sul-africanas e Fridolina Rolfo, aos 20, e Amanda aos 45 do segundo tempo garantiram a vitória.

A Itália encara a Suécia no próximo sábado (29) em um confronto que vale a liderança do grupo. Já a Argentina enfrenta a África do Sul nesta quinta-feira (27).

A Argentina iniciou a partida tentando surpreender a Itália, porém rapidamente as favoritas controlaram o jogo. Dois gols italianos foram anulados no primeiro tempo.

Arianna Caruso, aos 15 minutos, e depois Giacinti aos 42. As duas estavam impedidas.

O tão buscado gol só saiu no final da segunda etapa. Aos 42 minutos, Girelli, que tinha acabado de sair do banco de reservas, abriu o placar.





