vôlei Itália vence Brasil em duelo acirrado e vai à final do mundial de vôlei contra Turquia Seleção brasileira acelerou nas pontas para surpreender italianas, mas perdeu no tie break

Em grande duelo pela semifinal do mundial vôlei, a seleção brasileira feminina foi eliminada no tie break pela Itália. Brasil buscava primeiro mundial de vôlei e saiu na frente com um set e teve chance de fechar em 3 sets a 1, mas a Itáli levou para o quinto set e conseguiu se classificar para a final contra a Turquia. Parciais foram 22/25, 25/22, 28/30, 25/22 e 15/13).

Brasil teve dificuldades de passar pelo bloqueio da oposta Antropova, de 2,03m e passou a acelerar bolas nas pontas principalmente com a ponteira Júlia Bergmann o que funcionou no primeiro set, vencendo por 25 a 22. O segundo set foi de uma Itália mais alerta, que começou melhor aproveitando erros do Brasil na rede e no saque e devolveram o placar do set.

Já no terceiro set, Brasil voltou a estratégia de sacar em cima da ponteira Sylla e deu resultado, pois a Itália passou a ter mais dificuldade de construir jogo no início da parcial, no entanto logo voltaram a crescer com os ataques de Antropova. O duelo ficou ainda mais acirrado que nos sets anteriores.

No entanto o bloqueio brasileiro cresceu em quadra e terminou o set fechado a casinha com um toco na oposta italiana, fazendo 30 a 28. No set seguinte, Itália forçou o tie break com 25 a 22.

No quinto set a equipe perdeu muitos pontos em erros de ataque e a Itália aproveitou para virar o jogo fazendo 15 a 13.

