Itália vence Holanda e vai às semifinais da Copa Davis

A- A+

A Itália conquistou o ponto decisivo na partida de duplas ao vencer a Holanda por 2 a 1 e se classificar para a semifinal da Copa Davis nesta quinta-feira, em Málaga, no sul da Espanha.

A dupla Jannick Sinner-Lorenzo Sonego venceu a dupla Tallon Griekspoor-Wesley Koolhof em dois sets disputados (6-3 e 6-4) no duelo decisivo das quartas de final.

Impulsionados por um Sinner (4º no mundo) imparável no saque, os italianos conseguiram converter um break point em cada set.

O resultado leva a Itália às semifinais, onde enfrentará no sábado o vencedor do duelo entre a Sérvia, liderada pelo número 1 do mundo, Novak Djokovic, e a Grã-Bretanha, que acontece nesta quinta-feira.

Na outra semifinal, a Finlândia, que eliminou o atual campeão Canadá, enfrentará na sexta-feira a Austrália, que derrotou a República Tcheca.

Nas duas primeiras partidas de simples do dia, a Holanda conquistou o primeiro ponto graças à vitória de Botic van de Zandschulp (51º do mundo) sobre Matteo Arnaldi (44º) por 6-7 (6/8), 6-3 e 7-6 (9-7).

O italiano Jannik Sinner (4º no mundo) empatou então o confronto ao vencer Tallon Griekespoor (23º) por 7-6 (6/3), 6-1).

Contra Sinner, Griekespoor começou melhor, confirmando seus serviços com mais facilidade que o italiano, sem hesitar em subir à rede em diversas ocasiões.

Incomodado com a regularidade de Griekespoor, Sinner soube esperar seu momento: após dois break points sofridos em 4-4, o explosivo holandês cedeu cinco pontos seguidos no tie-break, que o italiano venceu por 7 a 3.

Mais calmo, Sinner conseguiu fazer um jogo mais fluido com o qual superou o rival para vencer o segundo set por 6 a 1 em apenas vinte minutos.

Veja também

Futebol Felipinho diz que Sport não jogou a toalha por acesso: "todo mundo acredita"