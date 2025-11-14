A- A+

Eliminatórias Itália vence, mas precisa de goleada histórica sobre a Noruega para ir direto para Copa do Mundo Gols nos minutos finais garantem vitória por 2 a 0, mas seleção precisará de nove gols para avançar sem repescagem

A Itália venceu a Moldávia por 2 a 0, fora de casa, nesta sexta-feira, mas o resultado mantém a equipe de Luciano Spalletti em situação praticamente impossível na luta por uma vaga direta na Copa do Mundo de 2026.

Apesar do domínio e da posse de bola, a azzurra encontrou grandes dificuldades para criar perigo real durante boa parte do jogo.

O goleiro Andriy Kozhukhar foi destaque da Moldávia, evitando gols em finalizações de Gianluca Scamacca e Bryan Cristante no primeiro tempo.

O alívio italiano só veio nos minutos finais. Aos 88 minutos, o zagueiro Gianluca Mancini abriu o placar de cabeça após cruzamento preciso de Federico Dimarco.

Já nos acréscimos, Pio Esposito, do Inter de Milão, fechou o placar, também de cabeça, após cruzamento de Matteo Politano.

Mesmo com a vitória, a diferença de gols segue sendo o principal obstáculo. A Itália tem saldo de +12, contra +29 da Noruega, líder do Grupo I.

Para se classificar diretamente, os italianos teriam de vencer os noruegueses por nove gols de diferença na última rodada — uma missão considerada quase impossível.

A equipe, no entanto, ainda depende apenas de si mesma, podendo garantir ao menos vaga na repescagem caso conquiste um bom resultado na rodada final.

