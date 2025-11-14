Sex, 14 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta14/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eliminatórias

Itália vence, mas precisa de goleada histórica sobre a Noruega para ir direto para Copa do Mundo

Gols nos minutos finais garantem vitória por 2 a 0, mas seleção precisará de nove gols para avançar sem repescagem

Reportar Erro
Itália vence Moldávia, mas se vê em uma situação praticamente impossível para conquistar a vaga direta na Copa do Mundo de 2026Itália vence Moldávia, mas se vê em uma situação praticamente impossível para conquistar a vaga direta na Copa do Mundo de 2026 - Foto: Daniel Mihailescu/AFP

A Itália venceu a Moldávia por 2 a 0, fora de casa, nesta sexta-feira, mas o resultado mantém a equipe de Luciano Spalletti em situação praticamente impossível na luta por uma vaga direta na Copa do Mundo de 2026.

Apesar do domínio e da posse de bola, a azzurra encontrou grandes dificuldades para criar perigo real durante boa parte do jogo.

Leia também

• Eliminatórias da Copa: o que França e Portugal precisam para se classificar hoje e qual é a situação

• Eliminatórias da Copa: saiba quais seleções podem garantir vaga nesta data Fifa

• Alemanha vence, mas França e Suíça só empatam nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

O goleiro Andriy Kozhukhar foi destaque da Moldávia, evitando gols em finalizações de Gianluca Scamacca e Bryan Cristante no primeiro tempo.

O alívio italiano só veio nos minutos finais. Aos 88 minutos, o zagueiro Gianluca Mancini abriu o placar de cabeça após cruzamento preciso de Federico Dimarco.

Já nos acréscimos, Pio Esposito, do Inter de Milão, fechou o placar, também de cabeça, após cruzamento de Matteo Politano.

Mesmo com a vitória, a diferença de gols segue sendo o principal obstáculo. A Itália tem saldo de +12, contra +29 da Noruega, líder do Grupo I.

Para se classificar diretamente, os italianos teriam de vencer os noruegueses por nove gols de diferença na última rodada — uma missão considerada quase impossível.

A equipe, no entanto, ainda depende apenas de si mesma, podendo garantir ao menos vaga na repescagem caso conquiste um bom resultado na rodada final.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter