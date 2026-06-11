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Futebol Italianos torcerão para o Brasil de Ancelotti na Copa do Mundo Dos entrevistados, 75% relataram sentir "tristeza e nostalgia" pela ausência da seleção italiana na competiçã

Os torcedores italianos, cuja seleção não se classificou para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, terão a seleção brasileira de Carlo Ancelotti e a Espanha como seus favoritos no torneio da América do Norte, segundo uma pesquisa publicada nesta quinta-feira (11).

Dos italianos entrevistados, 75% relataram sentir "tristeza e nostalgia" pela ausência da 'Azzurra' na competição, após a equipe perder nos pênaltis da repescagem contra a Bósnia e Herzegovina, em março.

Apesar disso, 59% dos entrevistados afirmaram, no início de junho, ao Instituto de Pesquisas SWG, que assistiriam ao Mundial, que começa nesta quinta-feira (11) e será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Por outro lado, 19% foram contundentes ao declarar que, na ausência da Itália, não acompanharão a competição.

Entre as seleções favoritas dos italianos na edição de 2026 do torneio, o Brasil, comandado pelo italiano Carlo Ancelotti, foi o vencedor com 17%, seguido pela Espanha, com 16%. Em seguida, a seleção argentina, atual campeã do mundo, com 10%.

Entre as pessoas que disseram que assistirão ao torneio, 35% afirmaram não ter uma seleção favorita.

"De um ponto de vista esportivo, é uma grande amargura. Estamos um pouco desorientados", admitiu à Rai Radio 1 o ministro italiano dos Esportes, Andrea Abodi.

"Eu vou torcer pelo Brasil de Ancelotti, mas também por (Fabio) Cannavaro e (Vincenzo) Montella, os técnicos de Uzbequistão e Turquia", destacou.

"Eu torço pelo Brasil de Carlo Ancelotti, é como se uma parte da Itália participasse da competição", afirmou ao jornal La Repubblica Cristiana Capotondi, atriz e ex-chefe de delegação da seleção italiana feminina de futebol.

"Admito que, quando a Itália não está, não acompanho a competição com muita atenção", comentou ao mesmo jornal o astrofísico Amedeo Balbi.

A pesquisa do Instituto SWG foi realizada entre 3 e 5 de junho com 800 italianos.

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