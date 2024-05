A- A+

Saída Ítalo Braga também deixa a diretoria de futebol do Náutico Essa é a segunda saída de um diretor de futebol em menos de um mês

Depois da saída de Eduardo Henriques no mês passado, nesta quinta-feira (02) foi a vez Ítalo Braga se desligar da diretoria de futebol do Náutico. Em nota à imprensa, o ex-dirigente alvirrubro disse estar com a consciência tranquila, tendo alcançado os objetivos estabelecidos para o início da atual temporada.

"Venho a público comunicar a minha saída do departamento de futebol do Náutico. Encerro esta passagem de cabeça erguida e tendo cumprido todas as metas estabelecidas antes da temporada. Agradeço a confiança depositada em mim e desejo sucesso ao Náutico e a todos que fazem o clube na sequência de 2024".

Com a saída de Ítalo, a diretoria de futebol permanece agora composta pelo diretor técnico, Betão; o executivo de futebol, Léo Franco; o gerente de futebol, Rodolpho Moreira e o diretor estatutário, Thiago Dias.

Ainda pela manhã, a atual vice-presidente do Náutico, Tatiana Roma escreveu na rede social 'X' uma despedida ao colega. “Quero aqui agradecer a Ítalo Braga por tudo que ele fez para o Náutico, o que não foi pouco, pelo contrário. Obrigada amigo, espero que algum dia as pessoas saibam 10% do que vc fez por esse clube. Talvez aí aplaudam ao invés de criticar”. A publicação foi apagada algum tempo depois.

