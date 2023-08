A- A+

Surfe Italo Ferreira é o primeiro brasileiro no Hall da Fama do surfe Brasileiro gravou pés e mãos em calçada em Huntington Beach, na Califórnia

Campeão mundial e olímpico, Italo Ferreira se tornou nesta sexta-feira (04), o primeiro brasileiro a entrar para o Hall da Fama do Surfe. A cerimônia foi realizada na cidade de Huntington Beach, na Califórnia. A premiação foi criada há 25 anos para preservar a história do surfe mundial.

Italo gravou pés e mãos em uma calçada de Huntington, cidade famosa pela tradição no surfe e palco do icônico campeonato US Open of Surfing.

- É uma loucura. É um orgulho pessoal muito grande ter sido convidado, ter conquistado isso. Nós pisamos juntos hoje aqui. Não é somente o pé de um brasileiro surfista que fica marcado neste espaço. Mas o sonho de muitos que me antecederam e de tantos outros que ainda estão por vir neste esporte - disse o potiguar.

