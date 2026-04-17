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SURFE Ítalo Ferreira surfa perto de golfinhos durante aquecimento: "Qual outro esporte tem essa conexão?" Brasileiro compartilhou o registro do momento em suas redes sociais nesta sexta-feira (17)

O surfista brasileiro Ítalo Ferreira compartilhou um momento inusitado em suas redes sociais nesta sexta-feira (17). Durante o aquecimento para etapa de Margaret Rivers, válida pelo Mundial de Surfe, o atleta aparece surfando ao lado de golfinhos.



Na postagem, o campeão olímpico destacou a conexão entre o surfe e a natureza: "Qual outro esporte tem essa conexão?", escreveu Italo, que ainda completou afirmando que a presença desses animais geralmente reforça a ausência de tubarões nas proximidades.

veja o momento:





Classificado para as oitavas da competição, Ítalo Ferreira terá uma disputa 100% brasileira com João Chianca, que se classificou ao derrotar o norte-americano Jake Marshall.

A competição

A etapa acontece em Margaret River e é a segunda da Liga Mundial de Surfe (WSL). O local é conhecido pelas grandes ondas e pela proximidade com a vida marinha. O ínicio das disputas aconteceu nesta quinta-feira (16) e segue até o dia 27 de abril.

O Brasil chega com força total para a etapa. No ranking, o domínio brasileiro é evidente: das cinco primeiras posições, quatro pertencem ao país. Miguel Pupo lidera a classificação mundial após a vitória em Bells Beach, seguido de perto por Yago Dora (2º), Griffin Colapinto (EUA - 3º), Gabriel Medina (4º) e Samuel Pupo (5º).

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