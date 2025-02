A- A+

BRASIL Italo Ferreira testa primeira piscina de ondas de São Paulo Primeira piscina construída em São Paulo, com tecnologia semelhante à instalada no Boavista Village, ela tem 220 metros de comprimento

Vencedor da etapa do circuito mundial de surfe disputada neste mês na piscina de Abu Dhabi, Italo Ferreira voltou a treinar em ondas artificiais. Nesta quinta-feira, o potiguar e Miguel Pupo, terceiro colocado no ranking da World Surf League, testaram a piscina do São Paulo Surf Club, localizado em frente à Ponte Estaiada, na zona sul da capital paulista.

Primeira piscina construída em São Paulo, com tecnologia semelhante à instalada no Boavista Village, ela tem 220 metros de comprimento, com ondas de até 22 segundos de duração.





- Estava ansioso para poder ver de perto como está ficando a obra. Ser um dos primeiros surfistas a testar essa tecnologia no meio da cidade de São Paulo foi algo único. Ver as piscinas de onda crescendo e tornando o surfe conhecido entre as pessoas me deixa muito feliz. Testei e está mais do que aprovado, mas agora não vejo a hora de chegar a inauguração - disse Italo Ferreira.

As instalações do clube devem ser abertas no segundo semestre, para quem possuir os títulos, vendidos por R$ 950 mil.

