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Despedida Ítalo Rodrigues anuncia saída do Sport após atuação como executivo de futebol: "Queríamos o acesso" Durante a temporada, Ítalo foi responsável por coordenar o departamento de futebol do Leão

Ítalo Rodrigues anunciou sua saída do Sport, na manhã desta sexta-feira (27). Ele atuou na função de executivo de futebol do Leão na temporada.

Na publicação de despedida das redes sociais, o executivo citou números do trabalho na temporada, com destaque para o título do Campeonato Pernambucano.

O agora ex-executivo de futebol do Sport também lamentou o insucesso na Série B e assumiu sua parcela de culpa.

O clube terminou na 9ª posição da competição e ficou fora da disputa do acesso à primeira divisão.

"Queríamos o acesso. Sei o quanto essa conquista significava para quem vive o Sport e assumo minha parcela de responsabilidade por não termos alcançado esse objetivo. Levo comigo os aprendizados dessa caminhada e o orgulho de ter celebrado um título com a torcida rubro-negra", destacou Ítalo Rodrigues.

Durante a temporada, Ítalo foi responsável por coordenar o departamento de futebol do Sport.

O executivo agradeceu à direção, atletas e funcionários do clube, além da torcida rubro-negra.

"Meu respeito e minha gratidão pela entrega de cada dia. Muita gente faz o Sport acontecer longe dos holofotes. Foi um privilégio trabalhar ao lado de vocês [...] À torcida rubro-negra, obrigado por empurrar o time e por cobrar à altura da história do clube. Foi uma honra representar vocês".



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