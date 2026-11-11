Ítalo Rodrigues assume responsabilidade pela temporada do Sport e confirma fim de ciclo no clube

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O executivo de futebol do Sport, Ítalo Rodrigues, confirmou que não segue com o clube em 2027. Diante do cenário de desclassificação do Leão na Série B, o dirigente assumiu, em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (11), a total responsabilidade pelo desempenho esportivo e abordou os principais pontos de desgaste ao longo do ano no clube.



Questionado sobre sua permanência, Ítalo indicou o término do vínculo ao final da temporada, mas fez questão de ressaltar que estará à disposição do clube para auxiliar na transição e que não fecha as portas caso a futura diretoria queira ouvir suas opiniões ou discutir uma continuidade.



"Meu ciclo vai terminar quando meu contrato terminar, então, a não continuidade é, obviamente, evidente, mas como profissional que eu sou, eu vou estar à disposição de cumprir o meu contrato até o final. Até para que eu possa, se assim requisitado, fazer algum tipo de transição", afirmou.





O executivo acrescentou ainda que deixará o planejamento encaminhado para as chapas concorrentes e que cabe aos novos postulantes definir o futuro do departamento de futebol.



"A gente não pode renovar um contrato [com os jogadores] com uma eleição próxima. Então, acredito eu, que a importância é que a gente leve as informações para as chapas, que a decisão vai caber a eles. Uma nova diretoria de futebol, se for totalmente nova, o novo executivo. O meu papel aqui é justamente trazer o máximo de informação, de clareza, e, obviamente, se perguntarem minha opinião, a gente pode dar", explicou.

Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Sport. Foto: Paulo Paiva/SCR



Troca de técnicos

Sobre a instabilidade no comando técnico e as oscilações que geraram cobranças da torcida envolvendo nomes como os ex-técnicos Roger Silva, Gilmar Dal Pozzo e Márcio Goiano, o executivo evitou individualizar culpados e chamou a responsabilidade para si.



"Ninguém inicia o ano planejando tantas trocas de treinadores. E quando eu venho aqui e assumo a responsabilidade, eu assumo tudo. O que hoje eu mais me preocupo é me capacitar, em ter poder de convencimento. E se eu não tive um poder de convencimento, a responsabilidade é minha. O Gilmar tinha subido ano passado, o Roger tá aí brigando pelo acesso. Então, assim, a culpa não é do profissional. A culpa é minha de não ter conseguido gerir ou não conseguir ter tirado mais resultado", analisou.



Roger Silva, ex-técnico do Sport, está brigando pelo acesso com o Atlético-GO. Foto: Gil Gomes / Sport



Ítalo também destacou que a equipe pecou pela falta de uma identidade mais aguerrida em campo, apontando a dificuldade de reconstruir o perfil do clube após uma reformulação massiva do grupo.



"Diante de um grupo totalmente novo, um dos pontos que mais me incomoda, que eu sei que é abordado, é o DNA do Sport. Nosso time oscilou e faltou o time de sangue quente, guerreiro. Que tinha uma postura diferente. Só que é muito difícil quando você tem que contratar 30 jogadores no ano e manter isso", declarou.



Valorização de ativos

Apesar do balanço esportivo negativo em relação à meta de acesso na Segundona, Ítalo encerrou a coletiva resgatando o legado deixado para o patrimônio do Rubro-negro, especialmente através da utilização de atletas formados na base a valorização de jogadores no mercado.



"Iniciamos o ano jogando com a base, até por ser [Campeonato] Pernambucano. Eu tinha absoluta certeza que a gente conseguiria sustentar e geramos novos ativos. Alguns que estavam aqui, que não eram vistos como ativos ou não como ativos importantes, se tornaram. Barletta não tem a mesma valorização de janeiro que tem hoje. Ele está muito mais valorizado. A gente emprestou Coutinho, que hoje está muito mais valorizado do que do que estava. Augusto Pucci, Marcelo Ajul, a gente tem a opção de compra do Biel. Não tem como não citar que a gente pegou um elenco com sete jogadores. Fizemos tudo do zero. Então, eu tenho certeza absoluta que a gente deixa o clube muito melhor que a gente pegou", detalhou.

Barletta é um dos principais jogadores do Sport na temporada. Foto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife



"Eu assumo a responsabilidade e aceito a porrada porque ela merece ser dada. Um clube como o Sport, é inaceitável você não classificar entre os seis independente da dificuldade que você teve. Mas, acho que a gente deixa aí uma base importante que pode ser alterado de acordo acordo com a próxima gestão, mas sem dúvida alguma, com muitas coisas positivas", concluiu.

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