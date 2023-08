A- A+

Futebol Italo Silva critica Felipe Conceição e diz que técnico quis "aposentar" zagueiro Alemão Lateral colocou no ex-treinador do Santa Cruz o maior peso pelo insucesso do clube na Série D do Campeonato Brasileiro

Em entrevista ao podcast “Soul Boleiro”, o lateral-esquerdo Italo Silva soltou o verbo contra o ex-treinador do Santa Cruz, Felipe Conceição. O atleta, que acertou recentemente a saída do Tricolor, contou que o treinador não tratava todos de forma igual no elenco, Ainda afirmou que o profissional chegou a indicar indiretamente uma “aposentadoria” para o zagueiro Alemão, dispensado após eliminação no Campeonato Pernambucano.

“A situação desandou no final do Estadual. Na troca de Ranielle (Ribeiro) por Felipe (Conceição). Logo após, veio uma lista de dispensa pesada, uma reformulação no elenco. O grupo até acatou bem o que Felipe pedia no trabalho, comprou a ideia, mas deu errado. E estava nítido que ia dar errado. Todos falavam, inclusive gente da diretoria. Quando chegamos na liderança da Série D, ele ficou soberbo”, iniciou o jogador.

“Ranielle era um ‘paizão’. Tratava todo mundo igual, do capitão ao moleque. Felipe era diferente. Quem ele trouxe, tratava diferente. Aconteceram algumas coisas extracampo com jogadores que ele trouxe, mas ele passava a mão. Já com os moleques era diferente. Existiram dois jogos desse momento que Felipe se alterou. Um deles eu não estava, mas fiquei sabendo pelo pessoal, que foi o do Nacional de Patos-PB. Aquele que levamos o empate (2x2) nos acréscimos. O outro foi o Campinense (na derrota por 2x0). Ele se alterou com o pessoal no vestiário”, prosseguiu.

Segundo Italo, partiu de Conceição o pedido para que Alemão fosse dispensado. Em seguida, contudo, o treinador teria vindo com uma ideia diferente.

“Ele formou o grupo como quis para a Série D. Mandou Alemão, ídolo, embora. Depois de uma semana, ele mandou um diretor ligar para Alemão para chamá-lo para ser auxiliar do clube. Querendo parar (a carreira) do cara”, contou. O defensor está atualmente no Inter de Santa Maria-RS



