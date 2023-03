Ítalo Silva e Daniel Pereira voltam aos treinos no Santa Cruz

A- A+

O técnico Ranielle Ribeiro pode ganhar dois reforços para o jogo contra o Sampaio Corrêa, domingo (5), no Arruda, às 18h30, pela Copa do Nordeste. De acordo com informações do departamento médico do clube, o lateral-esquerdo Ítalo Silva e o volante Daniel Pereira se recuperaram de suas respectivas lesões e retornaram aos treinos no Santa Cruz.



Ítalo Silva ainda não estreou oficialmente pelo Santa Cruz. Em janeiro, o lateral foi diagnosticado com lesão grau três na coxa, ficando afastado durante todo o período. Ítalo foi titular do Tricolor na campanha da Série D do Campeonato Brasileiro 2022, participando de 11 partidas.





Daniel Pereira não entra em campo desde o dia 2 de fevereiro, no empate em 0x0 do Santa com o Petrolina, pelo Campeonato Pernambucano. Desde então, o jogador se recupera de um problema muscular. Neste ano, ele disputou seis partidas, sem gols marcados.



O Santa é o atual sexto colocado do Grupo B da Copa do Nordeste, com cinco pontos. O Tricolor tem uma vitória, dois empates e uma derrota na competição.

