A- A+

Futebol Italo diz que Sport não terá "megalomania" em 2026 e alerta para cenário financeiro difícil Novo executivo destacou que clube terá folha menor do que em 2024, quando conquistou o acesso à Série A. "O Sport não tem dinheiro para contratar um jogador midiático"

Sem "megalomania" e jogador midiático. O novo executivo de futebol do Sport, Italo Rodrigues, deixou claro que a "versão 2026" do Leão terá foco na contenção de custos e na elaboração de um novo perfil de elenco para a temporada. "Podemos não ter um cara de dar uma caneta, fazer uma jogada plástica, mas o time vai correr", contou.

Elenco

Rodrigues já começou indicando o primeiro desafio da pré-temporada: elenco enxuto. Apenas 12 jogadores se reapresentaram nesta segunda-feira (29), no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. Atletas estrangeiros, como o zagueiro João Silva, o volante Sérgio Oliveira, o meia Rodrigo Atencio e o atacante Ignacio Ramírez estão fora dos planos. Segundo o executivo, o Sport começará o Campeonato Pernambucano com o time sub-20.

"Não há ninguém que a gente não queira contar, mas existem vários casos que o Sport não tem condição de pagar. Gostaria de começar 2026 com o time que terminou (2025), mas não é possível. Se apresentar, não temos condições de pagar. É uma questão matemática, mas todos serão tratados com respeito. Reconheço que ninguém foi forçado a assinar contrato. Existem contratos assinados que o Sport precisa cumprir. Falamos com jurídico e financeiro para renegociar. Ninguém é obrigado a abrir mão (de dinheiro). Eles têm o direito, mas também não vamos prometer que vamos pagar se não tivermos condições", afirmou.

O dirigente também destacou que o Sport adotará um orçamento mais enxuto no próximo ano. "Nossa folha será menor do que a de 2024 quando o Sport subiu. Não tem como ser diferente porque não acredito em futebol sem cobrança, processo e ambiente. Precisamos pagar em dia. Hoje se apresentaram 12 atletas e é impossível o Sport fazer o primeiro jogo no dia 10 de janeiro com eles. Não temos time. É preciso ser o sub-20. Não é o que gostaríamos. Queríamos ter uma equipe forte. Não que o nosso sub-20 não seja. Acredito que será competitivo, tirando ativos. Essa é uma estratégia. Dali, podemos tirar três, quatro atletas para compor o elenco profissional. Se o sub-20 fará um jogo, dois, três ou quatro, só o tempo vai dizer", explicou.



Reforços

O Sport já está apalavrado com alguns atletas, mas o torcedor rubro-negro verá um perfil diferente do elenco.

"Talvez seja duro falar isso, mas a primeira coisa que terei de lutar será contra essa megalomania. O Sport não tem dinheiro para contratar um jogador midiático, de R$ 200 mil, R$ 300 mil. Algumas vezes, eles vêm e resolvem, mas algumas vezes não resolvem. Vamos nos comprometer em fazer um time competitivo. Podemos não ter um cara de dar uma caneta, fazer uma jogada plástica, mas que vai correr. Se não for assim, se não entregarmos ao torcedor a identidade em campo, o ano não dará certo", contou.

"Podemos ganhar de 1x0 no finalzinho, mas nosso time vai brigar. Conversei com Roger e é por isso que ele está aqui. Acreditamos muito no trabalho dele. Já temos quatro nomes adiantados dentro do perfil financeiro do clube. Vamos organizar a casa nos primeiros meses e, na Série B, o principal objetivo, ter um 'up' na folha, com reforços de qualidade para a sequência do Brasileiro. Precisamos contratar tudo: goleiro, zagueiro, volante, lateraltemos 12 atletas, com uma perspectiva de, a partir do dia 2 de janeiro, termos 18, 19. Queremos fechar o elenco com 24, 25 jogadores de linha para depois envolver o sub-20", completou.

Veja também