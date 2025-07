A- A+

surfe Italo supera repescagem e tubarão e se une a Yago, Filipe e Chianca nas oitavas em Jeffreys Bay Etapa na África do Sul tem paralisação por tubarão e vitórias apertadas de brasileiros

O campeão mundial e dono do ouro olímpico Italo Ferreira levou um susto neste sábado, na etapa de Jeffreys Bay da Liga Mundial de Surfe (WSL), na África do Sul, mas passou pela repescagem e avançou às oitavas de final, assim como os compatriotas Yago Dora, Filipe Toledo e João Chianca.

Italo entrou no mar sob tensão, após 15 minutos de paralisação da repescagem em decorrência de alerta de tubarão, mas não deu chances ao anfitrião Matthew McGillivray e venceu a terceira bateria por 13,53 a 9,20. Assim, Italo tirou um peso das costas, já que havia sido superado pelo americano Jake Marshall - 9,23 a 6,10 - na estreia em J-Bay, resultado que o obrigou a disputar a repescagem.

João Chianca também precisou passar pela repescagem e aguardar 10 minutos após sair da água para conhecer o resultado de sua bateria e comemorar a classificação. O brasileiro venceu o australiano Joel Vaughan por apenas 0,33 de diferença - 11,00 a 10,77 - e sofreu com o suspense após o adversário encaixar uma manobra nos últimos segundos.

Em busca de vaga nas Finais da WSL, que acontecerão no final de agosto, em Fiji, após a etapa decisiva em Teahupo'o, no Taiti, Yago Dora foi dominante em sua bateria de estreia e, assim como o campeão mundial Filipe Toledo, avançou diretamente às oitavas de final na África do Sul.

Yago Dora, campeão em Trestles, brilhou em sua bateria, somou a nota 15,83, com direito a um 9,33 em um ótimo aéreo, e não deu chances ao anfitrião Matthew McGillivray (8,70) e ao japonês Connor O'Leary (7,64).

Já o tricampeão da etapa sul-africana, Filipe Toledo, sofreu com a pressão dos adversários nos minutos derradeiros, mas os 13,50 pontos foram suficientes para derrotar o havaiano Barron Mamiya (11,26) e o mexicano Alan Cleland (10,46).

Outros brasileiros na disputa, Miguel Pupo e Alejo Muniz e caíram diante do francês Marco Mignot (12,23 a 8,80) e do americano Griffin Colapinto (11,83 a 9,20) na repescagem, respectivamente, e deram adeus à etapa sul-africana.

FEMININO

Finalista em Saquarema, no Rio de Janeiro, a única brasileira no circuito, Luana Silva, foi eliminada na repescagem, diante da americana Carolina Marks, neste sábado, com um acirrado placar de 11,16 a 10,10.

Na sexta-feira, a brasileira, que também busca uma vaga nas Finais, havia sido derrotada pela australiana Isabella Nichols e pela havaiana Bettylou Johnson na primeira bateria.

A competição em Jeffreys Bay, antepenúltima etapa da temporada da WSL, terá sequência na madrugada deste domingo, se as condições climáticas - e os tubarões - permitirem.



