Santa Cruz Itamar elogia consistência do Santa na vitória diante do Porto e diz: "Ganhar foi primordial" Treinador também explicou as mudanças realizadas na equipe para o confronto realizado no Lacerdão

Depois de duas derrotas seguidas em clássicos no Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz precisava da vitória para se reabilitar na disputa por uma vaga na Série D de 2025. Diante do Porto, no Lacerdão, nesta quarta-feira (31), o Tricolor venceu tranquilo pelo placar de 3x1. Itamar Schulle, treinador coral, diz que para além do resultado, é preciso celebrar a boa atuação na partida.

"É muito importante vencer neste campeonato tão difícil. Ganhar hoje foi primordial, conquistar três pontos e com a atuação que a equipe teve uma consistência durante todos os 90 minutos e isso para nós é muito importante para aquilo que a gente trabalhou após o último jogo e que conversamos internamente", disse.

Depois dos resultados negativos nas rodadas passadas, Itamar promoveu duas mudanças na equipe titular, mais a volta de Thiaguinho que voltava de suspensão. O técnico garante que modificações se dão baseadas nos trabalhos que foram realizados ao longo da semana e detalha o porquê de cada troca.

"As mudanças acontecem em cima daquilo que a gente faz no trabalho. Eu acho que era o momento do William (goleiro), pelo trabalho que ele vem fazendo, isso deixei bem claro para ele e para o André Luiz, pelo respeito que eu tenho com eles e eu sou transparente com as decisões. A outra mudança que a gente procurou ter com o Bessa, um jogador que chegasse mais na frente e com um passe mais rápido", declarou.

Volta por cima

Praticamente mais da metade da fase de classificação do Campeonato Pernambucano já se foi, e para o Santa só resta quatro jogos por fazer. Desses confrontos, ao menos três serão com adversários diretos por uma vaga na Série D de 2025. O treinador falou sobre a postura necessária nas próximas partidas. "O futebol é um constante aprendizado, é uma evolução constante. Mesmo se você ganhar cinco jogos ainda é necessário elevar o nível, não pode se deixar levar pelas vitórias, pela empolgação, é preciso manter o nível de concentração alto", começou.

"Nós perdemos dois clássicos e precisávamos manter o nível de concentração alto, não deixar-nos ficar cabisbaixo. Nós temos que pensar em fazer o que praticamos hoje, colocar nosso ritmo, respeitando o adversário e fazendo o nosso trabalho", concluiu.

Quinto colocado com nove pontos, o Santa Cruz continua na estrada e viaja até Petrolina para enfrentar o time da casa, na próxima terça-feira (06). A Fera Sertaneja vem logo em seguida na tabela de classificação com seis pontos e com ela a memória da eliminação na temporada passada no Estádio Paulo Coelho.

"A partir de amanhã vamos pensar no próximo adversário. Temos uma viagem muito longa, me passaram que são 12 horas de ônibus, então isso quer dizer que você tem menos treino e uma viagem muito desgastante. Temos que ter todos os cuidados e se preparar da melhor forma para enfrentar um grande adversário que sabemos que é muito forte dentro dos seus domínios", declarou.







