Santa Cruz Itamar não vê vantagem do Santa Cruz contra o Sport por semana livre: "Não determina a vitória" Enquanto o Leão viajou para Teresina no meio da semana por compromisso na Copa do Nordeste, a Cobra Coral focou suas atenções no Clássico das Multidões

Santa Cruz e Sport voltam a se encontrar no Campeonato Pernambucano neste sábado (9). O primeiro confronto aconteceu no dia 20 de janeiro, foi disputado na Arena Pernambuco e terminou com a vitória rubro-negra por 2 a 1. Dessa vez, o duelo é válido pelo jogo de ida da semifinal e será realizado no Arruda. Na véspera da partida, o técnico Itamar Schülle analisou o que mudou desde então.

"Claro que são situações diferentes. O adversário também mudou bastante o seu elenco e nós continuamos com o mesmo buscando melhorar no campeonato. Todos nós sabemos a qualidade dos jogadores que o Sport trouxe, então é por isso que a equipe mudou. São várias as possibilidades do Sport amanhã. Qual é a equipe que vai iniciar? Tem elenco para isso, mas eu não vou nem me atrever a falar muito do adversário porque eu sei que lá tem um profissional de muita capacidade para falar", afirmou Itamar.

O Santa Cruz viveu no último final de semana contra o Central o ponto de maior tensão na temporada. A vitória foi muito celebrada pela equipe por garantir o calendário nacional em 2025. Itamar ressaltou o objetivo alcançado, mas colou o desejo de seguir buscando novas conquistas no ano.

"De maneira nenhuma a gente pode esquecer que o mais importante no ano gente buscou e conquistou que era esse calendário. Agora daqui para frente, o mais importante é conseguir passar por esse adversário para irmos até a final. A gente vive jogo a jogo, pensa passo a passo. Tentamos subir a escada para chegar no topo. Uma parte já foi conquistada. E agora a gente já está começando tudo de novo nesses dois jogos indo em busca de chegar à essa final do Pernambucano", explicou o comandante coral.

Ao contrário do Sport, que passou por uma viagem até Teresina para enfrentar o Altos-PI pelo Nordestão, o Santa Cruz teve uma semana livre de jogos. O treinador tricolor não considera esse aspecto uma vantagem e usou como exemplo a vitória alvirrubra contra a Cobra Coral na primeira fase.

"Não muda muita coisa, porque a gente viveu isso. Tivemos que sair para jogar com o Altos-PI [pela Pré-Copa do Nordeste] no Piauí num domingo e voltamos para em três dias estrear com Maguary [no Pernambucano], que não vinha jogando e nós vencemos. Depois teve o oposto, o Náutico saiu para jogar e nosso time não. O Náutico veio e nos venceu. Isso não determina a vitória. O que determina é o trabalho, o descanso que a gente procurou dar como o trabalho. Fizemos o nosso melhor para chegarmos bem nesse confronto amanhã frente à nossa torcida", completou o treinador.

