Itamar projeta Santa Cruz na briga pelo título Estadual: "vamos em busca"

Depois de chegar ao Recife na última semana, o técnico Itamar Schülle foi apresentado como novo comandante do Santa Cruz, nesta segunda-feira (27), no estádio do Arruda. O treinador esteve ao lado do presidente Bruno Rodrigues e do gerente de futebol Francisco Sales na coletiva de apresentação.

Itamar retorna ao Santa Cruz após primeira passagem, em 2020. Parte delar foi marcada pela pandemia da Covid-19 e dos jogos sem torcida. Apesar disso, ele revelou relação especial com os tricolores.

"Eu tenho um carinho e respeito pela torcida do Santa Cruz muito grande. Não nego isso. Quando estive aqui tive momentos especiais de visitar ex-atletas, jogar com crianças. A responsabilidade de retornar e estar diante do torcedor é muito grande", disse.

Na primeira passagem, Itamar terminou como vice-campeão do Pernambucano após uma campanha invicta. No retorno, o treinador comentou sobre a possibilidade de, desta vez, conquistar o Estadual.

"Nós sabemos que há possibilidade para isso. Temos vários adversários com capacidade pela frente e talvez a equipe seja a que menos tempo vai ter de treinamento. Um conjunto que vai ser formado do zero. É um desafio para todos, mas sabemos que vamos fazer um grupo para buscar o título. Na última vez que estive aqui, perdemos, de forma invicta, na final. Vamos em busca do título e do calendário que é o que o torcedor do Santa Cruz merece".

Itamar voltou a abordar a possibilidade do Santa Cruz disputar a Série D em 2024, mas com a prioridade em buscar o calendário através do Pernambucano.

"Nosso primeiro passo é buscar a classificação para o cenário nacional (em 2025). Vim com esse objetivo. Se no decorrer acontecer de nós termos de jogar a Série D este ano, isso é uma questão interna, mas nós vamos buscar os resultados que o Santa Cruz precisa", apontou.

Sem calendário garantido e com jogo já no dia 7 de janeiro pela Pré-Copa do Nordeste, contra o Altos-PI, em Teresina, o Santa Cruz corre na montagem do elenco. "A gente vende a realidade para os atletas: quem é o presidente, quem é o staff, quem está à frente desse grupo. Tem sido muito proveitoso. A grandeza e camisa do clube nunca deixou de existir”, frisou.

A preparação do Santa Cruz na pré-temporada vai começar no dia 4 de dezembro. Até o momento, três atletas já foram oficializados: o lateral-direito Toty, o lateral-esquerdo João Victor e o meia Lucas Bessa.

