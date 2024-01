A- A+

Decepção Itamar ressalta bom desempenho do Santa Cruz, mas lamenta desclassificação para o Altos-PI A Cobra Coral ficou de fora do Nordestão e agora tem apenas o Pernambucano garantido em 2024

O Santa Cruz começou a temporada de 2024 decepcionando a torcida. Após abrir 2 a 0 no placar diante do Altos-PI neste domingo (7), pela Pré-Copa do Nordeste, a Cobra Coral sofreu o empate e acabou ficando de fora da competição após 24 cobranças de pênaltis. O treinador Itamar Schülle ressaltou o bom desempenho do seu time, mas lamentou a desclassificação.

"A gente fica triste pelo resultado já que tínhamos tudo para vencer. Não decepcionado porque nossa equipe além de fazer o 2 a 0 teve chance de fazer o terceiro e quarto. Foram várias oportunidades de matar o jogo, não foi por falta de criação. Tomamos um gol num lance de bola parada e depois numa falha que aconteceu e temos que conviver com isso. Mas a equipe se apresentou muito bem, fez um grande jogo", iniciou o técnico.

"Foi superior [o Santa Cruz] ao Altos em boa parte do jogo, mas o futebol pune. Você não faz os gols e nos erros acaba sofrendo. Cobranças de pênaltis claro que é treinamento, competência. Nós treinamos muito, ficou claro isso. Sabemos que temos uma jornada grande pela frente e a equipe gradativamente vai crescer no Campeonato Pernambucano", completou Itamar.

O Santa Cruz teve uma queda de rendimento na segunda etapa da partida, justamente quando sofreu os dois gols dos donos da casa. Itamar lamentou algumas trocas forçadas que precisou fazer ainda no intervalo.

"Eu acho que nós tivemos mudanças que foram forçadas em cima de uma equipe que estava muito bem. Perdemos um volante de contensão com muita criação pelo lado esquerdo que estava fazendo um grande jogo, Lucas Siqueira, por uma entorse no tornozelo. Quem entra tem suas capacidades e qualidades, mas é diferente de quem estava jogando. A postura e dinâmica são outras. Tínhamos o Bessa para jogar, que se assemelha ao Lucas", iniciou.

"O volante que nos restou foi o Carlos, que é muito bom jogador, mas com outro perfil. Você tem trocas às vezes pelas características, não por ter entrado mal ou bem, mas isso muda. Tomamos gol de bola parada, que no primeiro tempo não sofremos, acabamos errando num lance que tínhamos conversado. Outra troca foi o João Victor que sentiu no intervalo e tivemos que colocar o Tavares que não está melhor na sua parte física", concluiu o treinador.

O Santa Cruz não terá tempo e a temporada segue após a eliminação. A Cobra Coral estreia pelo Campeonato Pernambucano nesta quinta-feira (11), no Arruda. O confronto será contra o Maguary.

