Santa Cruz Itamar Schulle cita evolução da equipe do Santa Cruz após vitória em jogo-treino contra o Globo-RN Ainda para o treinador, momento é de buscar que todos do elenco entram no mesmo ritmo de preparação

Depois da vitória diante do Globo-RN, em jogo-treino realizado neste sábado (23), no CT Ninho das Cobras. Itamar Schulle, técnico do Santa Cruz, aponta para a evolução que a equipe coral vem tendo ao longo dos testes da pré-temporada de 2024. Ainda segundo o comandante, a maior dificuldade vem sendo colocar todos os atletas no mesmo ritmo.

Depois de um empate em 0x0, diante do Serra Branca-PB, no Estádio Amigão, também em jogo-treino na semana passada. Neste sábado, a Cobra Coral conseguiu ser mais eficiente no campo ofensivo, conseguindo construir oportunididades até encontrar o gol da vitória nos pés do meia Willie. Para Itamar, essa evolução tem que ser contínua, pensando no confronto da Pré-Copa do Nordeste contra o Altos.

"A evolução na parte da frente foi muito boa, tivemos quatro chances claríssimas de fazer gol e três arremates. Nossos goleiros não fizeram nenhuma defesa também. As situações evoluíram, temos que melhor a cada dia e jogo amistos, para que possamos chegar num patamar razoável para o início da competição, que já é agora dia sete contra o Altos", disse.

O treinador tricolor vem aproveitando o período de testes para buscar alternâncias e possibilidades para equipe do Arruda. Ainda que se mostre satisfeito, Itamar cita dificuldes com os diferentes níveis de preparação dos atletas dentro do elenco.

"Nossa equipe tem procurado ter alternâncias. Jogamos com uma linha de cinco no primeiro jogo contra o Serra Branca. No jogo-treino contra a base alternamos entre a linha de cinco e de quatro. Hoje optamos por uma formação um pouco diferente. E os jogadores vão aos poucos entendendo. A grende dificuldade que a gente tem, que é notória, é que o grupo todo não está desde do início (citando a diferença de ritmo dos atletas), começou.

"Nesse processo todo a gente tem que buscar isso (padrão físico e técnico). Mas com a compreensão deles, a dedicação de todos nós, a gente vai chegando no melhor", concluiu.

